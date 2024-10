Embajador Viera-Gallo contestó reclamo de Bullrich sobre inseguridad en Chile

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, salió al paso de una nueva polémica generada por la ministra de Seguridad del país trasandino, Patricia Bullrich, quien atribuyó el aumento de la delincuencia en el sur del territorio a "modalidades que vienen de Chile".

"Que no se me enoje (el Presidente) Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto", ironizó la funcionaria durante un encuentro contra el narcotráfico en Bariloche, aludiendo a la controversia anterior, por los antecedentes que el gobierno de Javier Milei manejaba sobre la supuesta presencia de Hizbulá en nuestro país.

Según Infobae, la secretaria de Estado advirtió que en el último tiempo, las autoridades argentinas han detectado el ingreso de dispositivos electrónicos provenientes de Chile, como inhibidores de vehículos, fenómeno que consideró "difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño".

Frente a estas declaraciones, el embajador relevó este martes que "tenemos una colaboración policial muy estrecha con la República Argentina, con sus autoridades y con las provincias, especialmente con la Provincia de Santa Fe, (donde se ubica) la ciudad de Rosario, que es un puerto donde ha habido mucho narcotráfico, muchos problemas. Tanto Carabineros como (la Policía de) Investigaciones están dando su asesoría".

En cuanto a las modalidades señaladas por Bullrich, el diplomático sostuvo que "lo que parece haber ocurrido últimamente son algunos asaltos a choferes de camiones argentinos que vienen con carga a los puertos chilenos, y si así fuera, toda la colaboración se va a hacer y seguimos adelante en eso".

"También había muchachos chilenos jóvenes que eran contratados por el crimen organizado para ayudar a hacer asaltos en algunos lugares en Argentina, (pero) eso como que ha disminuido", acotó.

Dicho esto, Viera-Gallo reconoció que "se ha hablado a veces de que hay un cierto contrabando de armas que viene de Argentina a Chile (...) ojalá no hubiera todo esto que estamos hablando, pero los dos países tienen sus problemas de seguridad".