El exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz tachó de "lamentable" y "mala señal" la ausencia del canciller trasandino, Gerardo Werthein, en el acto por la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina en el Vaticano.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el otrora canciller manifestó que "me parece lamentable que el canciller argentino no haya estado presente en la ceremonia, en el Vaticano, por el 40 aniversario del tratado de Paz entre Chile y Argentina que evitó una guerra fratricida. Las nuevas generaciones quizá no conocen que año 1978 estuvimos al borde de la guerra".

"En una ceremonia tan importante, es una maña señal que no haya concurrido ni siquiera el vicecanciller, ni tampoco el embajador argentino en Chile. Me parece mal, pero las relaciones entre Chile y Argentina tienen que tener un carácter estratégico y van más allá de este desencuentro", explicó.

