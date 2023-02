Asilo a expatriados nicaragüenses renueva distancia de Jadue con el Gobierno

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), le respondió al alcalde y exprecandidato presidencial comunista, Daniel Jadue, quien reprochó la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de ofrecer asilo y nacionalidad a los tres centenares de nicaragüenses expatriados por el régimen de Daniel Ortega.

Jadue apuntó, recordando la reacción de La Moneda ante una declaración del Grupo de Puebla, que "el Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos; yo le recomendaría al Gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país".

"Prefiero no manifestarme con lo que ocurre en otros países y aquí en Chile hay bastante de qué preocuparnos. A mí me llama la atención de que me pregunten por eso y no sobre las violaciones de Derechos Humanos en Cisjordania por israelíes. Prefiero preocuparme por los problemas de Chile", sostuvo en radio Futuro.

Asimismo, dijo que no juzga a Daniel Ortega, líder al que, por el contrario, el Presidente Boric ha tildado de dictador.

Palabras a las que replicó Tohá, quien interpretó que "definitivamente (Jadue) tiene una visión muy distinta de lo que es el compromiso con los derechos humanos de un país".

"Chile tiene un compromiso con los DD. HH. y ciertamente va a más allá de nuestra frontera; nos preocupan los derechos de los seres humanos en todo el mundo, y cuando hay un país hermano, como Nicaragua, donde un Gobierno le está quintando la nacionalidad a las personas por pensar distinto nos acordamos mucho de cosas que vivimos en Chile", remarcó la jefa de gabinete.

Desde el 9 de febrero un total de 317 nicaragüenses han sido declarados apátridas, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli y el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de cárcel tras negarse a ser desterrado por el Gobierno de Ortega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos.

PARTIDO COMUNISTA LAMENTA DESTIERROS, PERO EVITAR "INTERVENIR"

Este miércoles, además, el Partido Comunista emitió una declaración pública en la que lamentó "la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo, como forma de resolver una situación que es de orden político"; sin embargo, dijo que con esa opinión no pretende "intervenir en los asuntos internos de ese país hermano".

Recordó que "ese tipo de medidas, que a nuestro entender constituyen atropellos a los derechos humanos, fue aplicado a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil – militar de Pinochet y la derecha".

Por otro lado, la Comisión Política del PC aseguró que Estados Unidos "no ha renunciado a su objetivo de intervenir para derrocar al actual gobierno nicaragüense, y su mano mora tiene mucho que ver con los acontecimientos de crisis política en ese país, con financiamiento, maniobras comunicacionales y otros elementos difíciles de ocultar (...) intervención que constituye también una violación a los derechos humanos de todo el pueblo de Nicaragua".

En ese contexto, "confiamos en que el pueblo nicaragüense logrará superar un complejo escenario político que va más allá de medidas administrativas, sabemos está también en cuestión la soberanía de ese país, amenazas que se ciernen sobre otros países. Esperamos que el repunte de procesos democráticos fortalezca la unidad latino caribeña para enfrentar tales amenazas", expresó la tienda en una nota que no menciona a Daniel Ortega.

Aunque destacó Chile tiene un "reconocida política exterior de asilo a perseguidos políticos", emplazó a que no se deje de lado el caso de Perú, "donde el pueblo lucha con tanto ahínco en contra de un gobierno de facto represivo e insensible".

PROCESO DE ASILO Y NACIONALIDAD AÚN NO EXPLICADO

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno aún debe clarificar cómo será el proceso que les permitirá a los opositores nicaragüenses exiliados y expatriados residir en el país y obtener la nacionalidad chilena. Analistas estiman que debiera aplicarse la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, ratificado por Chile en 2018.

Uno de los despojados de la nacionalidad es Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano, quien desde Washington (EE. UU.) agradeció el ofrecimiento chileno.

"(En el régimen de Ortega) creen que pueden aguantar esa crítica internacional y la condena mundial, especialmente si viene de un país como Chile, al cual no detestan porque miran que el equipo chileno y lo que representa el Gobierno actual de Chile es la imagen de lo que no es Nicaragua. La oferta para mí es un honor muy grande y simbólicamente me gustaría asumirla, pero tengo otra ciudadanía que me protege", comentó.

De todos modos, apuntó que se le había explicado que la eventual solicitud sería procesada por la Cancillería y el Servicio Nacional de Migraciones. No obstante, no todos han contactados, pues la socióloga e investigadora Elvira Cuadra dijo en Cooperativa que no ha recibido una clarificación formal sobre el proceso.

En el ámbito político, el excanciller Heraldo Muñoz (PPD) apoyó "decididamente el gesto noble y solidario del Presidente Boric con los nicaragüenses apátridas privados de su nacionalidad y expulsados de su país por el régimen dictatorial de Daniel Ortega".

"Como ha comunicado el Gobierno, esta protección y obtención de nacionalidad deberá ser acorde a las normas constitucionales y legales de nuestro país. La nacionalidad por gracia requiere acuerdo del Congreso Nacional", planteó.

El escritor Sergio Ramírez aceptó un similar ofrecimiento de Colombia, mientras la poeta Gioconda Belli agradeció profundamente que Chile y Argentina hayan puesto a disposición la nacionalidad para ella y sus compatriotas expatriados forzosamente.