Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Australia

Gobierno condenó ataque en Australia y expresó solidaridad con comunidad judía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ministerio de Relaciones Exteriores catalogó el hecho como un "acto de violencia injustificado" y rechazó "cualquier forma de extremismo y expresión de odio".

Al menos 12 personas murieron durante el atentado, ocurrido en la playa de Bondi Beach, durante la celebración de Jánuca.

Gobierno condenó ataque en Australia y expresó solidaridad con comunidad judía
 EFE

"Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno condenó este domingo el ataque perpetrado en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, que dejó al menos 12 personas muertas y numerosos heridos durante la celebración judía de Jánuca.

"El Gobierno de Chile transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y a todos quienes se han visto afectados. También expresa su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

"Asimismo, Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio", agregó la cartera dirigida por el canciller Alberto van Klaveren.

Autoridades australianas informaron que lo ocurrido fue un "ataque terrorista" dirigido "contra la comunidad judía", y que uno de los tiradores fue abatido en el lugar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada