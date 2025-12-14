Gobierno condenó ataque en Australia y expresó solidaridad con comunidad judía

El Gobierno condenó este domingo el ataque perpetrado en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, que dejó al menos 12 personas muertas y numerosos heridos durante la celebración judía de Jánuca.

"El Gobierno de Chile transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y a todos quienes se han visto afectados. También expresa su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

"Asimismo, Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio", agregó la cartera dirigida por el canciller Alberto van Klaveren.

Autoridades australianas informaron que lo ocurrido fue un "ataque terrorista" dirigido "contra la comunidad judía", y que uno de los tiradores fue abatido en el lugar.