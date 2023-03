Canciller evitó polemizar tras insistencia de Bolivia para retomar debate marítimo

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, evitó polemizar ante la petición de Bolivia de retomar el debate marítimo tras la invitación del presidente de ese país, Luis Arce, de iniciar una nueva etapa de la relación diplomática entre ambos gobiernos, con siete puntos para ello que abordan esa temática, la migración y el litio.

En las últimas horas del jueves, el canciller y el Presidente Gabriel Boric aterrizaron en República Dominicana para participar de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se realiza en el centro de convenciones de la Cancillería dominicana.

En ese contexto, Van Klaveren señaló que "siempre hemos tenido un espacio de diálogo con Bolivia" y aseguró que se está "fortaleciendo ese espacio", con "muchos temas en que realmente hay intereses comunes entre Chile y Bolivia, incluso ya los empezamos a mencionar".

"Dejaría hasta ahí y no quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno ni conveniente desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países", recalcó el canciller en sus declaraciones a la prensa.

Por su parte, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo a la prensa que "la reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable" y aseguró que "las palabras expresadas por el presidente Arce han sido claras", ante la pregunta específica de si se condiciona el diálogo con Chile al tema marítimo.

"Es una agenda ahí, que se ha planteado, y bueno esperamos que en el futuro podamos ir construyendo esa relación de confianza, que fluyan nuestras relaciones de vecindad que tenemos con Chile", dijo, respecto a la propuesta boliviana.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

En paralelo a la cumbre, han existido otras reuniones en paralelo, como el Encuentro Empresarial Iberoamericano que reunió a diversos empresarios de los estados participantes; entre ellos, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

Tras la instancia, el líder del gremio dijo que se conversó sobre "el rol que tienen los empresarios de cara al desarrollo de los países iberoamericanos".

"Hemos visto también el aporte que tiene la mujer, particularmente en puestos directivos al interior de las empresas, pero al final en toda actividad de los estados. Lo otro que hemos visto también es la irrupción de las tecnologías digitales, que es claramente cómo tenemos que avanzar para ir incorporando estas tecnologías a nuestro quehacer empresarial", detalló Mewes.