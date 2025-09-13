Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chile entregó helicóptero a Bolivia para la lucha contra incendios forestales

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Gobierno de Chile, a través de una comisión técnica, entregó a su par de Bolivia un helicóptero que reforzará la lucha contra los incendios forestales en la región oriental de Santa Cruz, una de las más afectadas por el fuego hasta el momento.

"Se trata de la aeronave Airbus AS 350 B3E, este helicóptero de categoría liviano es muy versátil, tiene una capacidad de 1.000 litros que puede cargar desde algún punto, como un estanque, una piscina, un río", explicó Eduardo Boisset, piloto chileno que llegó a Bolivia.

El helicóptero, modelo B3 Écureuil y fabricado en Europa, llegó a Bolivia gracias a una donación de la Fundación Airbus, y garantiza 45 horas de vuelo que son destinadas a la extinción de focos de calor.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados