El Gobierno de Chile, a través de una comisión técnica, entregó a su par de Bolivia un helicóptero que reforzará la lucha contra los incendios forestales en la región oriental de Santa Cruz, una de las más afectadas por el fuego hasta el momento.

"Se trata de la aeronave Airbus AS 350 B3E, este helicóptero de categoría liviano es muy versátil, tiene una capacidad de 1.000 litros que puede cargar desde algún punto, como un estanque, una piscina, un río", explicó Eduardo Boisset, piloto chileno que llegó a Bolivia.

El helicóptero, modelo B3 Écureuil y fabricado en Europa, llegó a Bolivia gracias a una donación de la Fundación Airbus, y garantiza 45 horas de vuelo que son destinadas a la extinción de focos de calor.

