Maduro no viajará a Argentina para la cumbre Celac por temor a "agresiones"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la VII Cumbre de la Celac que se desarrollará este martes en Buenos Aires ante un "plan de agresiones" contra su delegación, informó este lunes el Gobierno del país caribeño que señala a la "derecha extremista" por estos planes.

"En las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente", dice un comunicado del Ejecutivo.

En vista de ello, prosigue el escrito, el mandatario tomó "la decisión responsable" de enviar al canciller, Yván Gil, "como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela".

La llamada revolución bolivariana denunció que sectores de la derecha "pretenden montar un show deplorable a fin de perturbar los efectos positivos" de la cumbre, "y así contribuir a la campaña de descrédito" contra Venezuela, un plan, aseguró, "emprendido" desde Estados Unidos.

Así, "ante este escenario de planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha" y "con el fin de aportar al buen desarrollo y culminación exitosa" de la actividad, Maduro decidió no acudir a esta cita.

"Como Estado fundador (de la Celac), Venezuela desea cuidar el éxito de este principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos", añade el escrito.

Maduro tenía prevista una reunión este lunes, en Buenos Aires, con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya advirtió de la suspensión del encuentro, antes de que Venezuela informara de manera oficial.

LA CONTROVERSIA EN TORNO A LA VISITA DE MADURO

La posible presencia del mandatario venezolano -nunca confirmada oficialmente- generó controversia y un amplio rechazo en Argentina, debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Así, por ejemplo, la política argentina Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) y actual presidenta del partido opositor Propuesta Republicana, había pedido detener a Maduro si visitaba Buenos Aires "como ocurrió con (el exdictador chileno Augusto) Pinochet en Londres".

Sin embargo, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, defendieron este lunes la presencia de Maduro y su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel -ya en Buenos Aires-, indicando que la normalidad en esos países se solucionarán con "diálogo" y no con bloqueos.

"El proceso venezolano se solucionará con diálogo y no con bloqueos", "no con amenazas de ocupación", "no con ofensas personales", sostuvo Lula en rueda de prensa, y criticó el papel del expresidente encargado venezolano, Juan Guaidó, y las "intervenciones e injerencias en el proceso venezolano".

"Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo", dijo Fernández, quien señaló que la "preocupación" debe ser "favorecer el diálogo entre los venezolanos", que "recuperen la convivencia democrática y sus derechos sean respetados".

El mandatario brasileño agregó que la Celac es el "único foro internacional en que participa Cuba" y dijo estar "orgulloso" de haber participado en la construcción de ese mecanismo: "Tengo mucho orgullo de que participen los cubanos", agregó.

Fernández dijo que no sabía si Maduro finalmente llegaría a Buenos Aires, en tanto Lula da Silva -quien confirmó que Brasil "va a reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela"- contó que tenía prevista una reunión con Maduro este lunes que fue cancelada.