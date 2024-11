Cooperativa en EEUU: Embajador Valdés descartó que Visa Waiver sea cancelada por Trump

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, descartó en Cooperativa que el presidente electo en ese país, Donald Trump, cancele el programa Visa Waiver, porque "no hay que confundir sus políticas en contra de la inmigración ilegal con un acuerdo entre nosotros para facilitar el turismo".

El diplomático afirmó en entrevista con Paula Molina para Lo Que Queda del Día que dicha iniciativa "es un convenio entre las policías e instituciones de migración chilenas y norteamericanas, con el fin de intercambiar datos que le permitan a EEUU controlar su seguridad interna".

En este sentido, "quiero ser enfático: Chile nunca les ha entregado más información que ahora sobre quiénes viajan hacia su territorio. Por lo tanto, si se llegara a retirar el programa, Estados Unidos también pierde, porque desconectamos nuestros sistemas de computación que, de manera automática, intercambian información sobre viajeros, y eso les conviene", afirmó.

Valdés aseguró que desde Norteamérica "se nos ha felicitado por eso. Pese a que hay gente que viaja con intenciones delictivas, nosotros hemos logrado 'achicar' el espacio por el cual se pueden colar los delincuentes".

Críticas por no ir a Convención Republicana: "Hay mala comprensión"

El diplomático se refirió también a las acusaciones que ha recibido del Partido Republicano chileno, que pidió su salida del cargo por asistir a la Convención Demócrata y no a la Republicana, lo que -dicen- configura una simpatía hacia el bando.

"Hay una mala comprensión del tema: No fui a la convención republicana porque teníamos una reunión con el ministro (de Relaciones Exteriores, Alberto) Van Klaveren, en el Acuerdo Americano para la Prosperidad Económica -y la agenda me la tengo que hacer yo; no me la hace nadie allá-. Pero eso no significa que no seguí dicha convención por la televisión", aseguró.