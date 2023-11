Embajador Valdés: El brillo histórico e intelectual de Kissinger tiene dimensión propia, pero su miseria moral es evidente

"Ha muerto un hombre cuyo brillo histórico no consiguió jamás esconder su profunda miseria moral", tuiteó, pasada la medianoche, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés (PS), tras confirmarse el fallecimiento del legendario y controvertido otrora secretario de Estado Henry Kissinger.

La histórica figura del siglo XX, por su rol durante la Guerra Fría, es recordada en nuestro país por su papel en la instigación, primero, de acciones tendientes a evitar la asunción del socialista Salvador Allende, y luego, del golpe de Estado que dio paso a la cruenta dictadura de Augusto Pinochet.

En una entrevista con Un Día en el Mundo de Cooperativa, Valdés, reconocido diplomático chileno y otrora canciller, explicó expuso sus argumentos para describir a Kissinger con esos términos, y defendió su derecho a hacerlo pese a su rol de embajador, ante críticas formuladas por la oposición chilena.

"Kissinger era un hombre brillante intelectualmente, su brillo internacional e histórico tienen una dimensión propia, pero es evidente que su miseria moral sigue siendo una cuestión muy impresionante, y es una contradicción de un individuo que va a ser siempre polémico", sostuvo, enfatizando que éste nunca tuvo consideración alguna sobre las consecuencias de sus acciones, tanto respecto a costo de vidas humanas como al quiebre de democracias en América Latina.

Pregunta de Paula Molina: ¿Por qué definirlo así, desde su punto de vista, embajador?

Respuesta: "Lo que dije es que su brillo histórico, que es innegable, no puede esconder su profunda miseria moral, y creo que la combinación de las dos cosas es justa por cuanto Kissinger fue una figura extraordinariamente importante en la diplomacia norteamericana, tuvo una exposición además como celebridad, tuvo una influencia enorme en quienes lo sucedieron. Pero realmente está en la lista de personas que cometió una cantidad de crímenes en el conjunto del siglo XX en el que participó que son absolutamente fuera de lo común, y que puesta en los criterios y en las Naciones Unidas de hoy podrían haber sido calificados todos como crímenes de guerra y haber terminado en un tribunal internacional. Las funciones que cumplió Kissinger, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, el hecho de que escondió las formas como se estaba llegando a acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam en el Gobierno de (Lyndon) Johnson para permitir que ganara Henry Kissinger y continuar él manejando el proceso de guerra. El bombardeo secreto de Laos y Camboya donde murieron al menos 500, 600 mil personas, un bombardeo que se hizo a espaldas del Congreso de Estados Unidos y que llevó incluso a un intento de impeachment al presidente (Richard) Nixon cuando se supo algunos años más tarde. Los crímenes que cometió en Vietnam al ordenar el lanzamiento de no solamente de defoliantes, que eran químicamente mortales y que causaron daño y muerte a mujeres y niños.

Y después lo que hizo en América Latina, y particularmente lo que hizo en Chile. Hay mucha gente que piensa que todo se reduce el período de Allende, pero hay que ver el desprecio con que Kissinger habla de la democracia chilena durante el período de Eduardo Frei Montalva. La manera como pensó siempre América Latina como un lugar donde solamente había la necesidad de controlar, pero no había ninguna necesidad de diálogo ni de comprensión de lo que había en América Latina. Alguna vez a mi padre le dijo nada de lo que sucede al sur de los Pirineos tiene ninguna importancia histórica (N. del E: los Pirineos son un sistema montañoso del noreste de la península ibérica, frontera natural entre Andorra, España y Francia); y esa frase retrata su manera de mirar el mundo de una forma muy clara.

Alguien me dirá que eso no son crímenes, pero dar la orden de mandar una ametralladora por la valija diplomática de Estados Unidos para secuestrar al general (René) Schneider, sí que me parece a mí un crimen que no fue nunca juzgado suficientemente. Y dejando de lado el apoyo permanente que le dio a la dictadura de Pinochet.

Nunca pidió perdón por lo de Vietnam. Hay que decir que (Robert) McNamara, por ejemplo que fue secretario de Defensa de Johnson sí lo hizo, y muchos generales escribieron libros después diciendo que habían cometido efectivamente errores y crímenes mayores. Kissinger nunca se acercó a decir que lamentaba las cosas que habían sucedido en esa época en el Asia. Por lo tanto, la verdad es que una persona que desde ese punto de vista moral no tiene ninguna calidad".

P: Henry Kissinger recibe el premio Nobel de la Paz. Él declara respecto al bombardeo sobre Camboya que a le parecía que esas víctimas civiles habían sido justificadas. Y respecto a Chile, país que él visitó el año 1976, hay varias entrevistas y algunos apuntes donde él dice no va a hablar del tema, y todo lo que plantea es que los presidentes Kennedy y Johnson, además de Nixon para quien era secretario de Estado, habían tenido la misma política.

R: "Él no abandona nunca (su postura). Y me parece que la frase de que esta política que él siguió durante Nixon continuó a lo de Kennedy y lo de Johnson no es justa en absoluto, por cuanto Kennedy más bien desarrolló la Alianza para el Progreso. Evidentemente que Kennedy también estaba en una lógica de Guerra Fría, pero ninguno de ellos predicó la idea de generar un golpe, provocando el secuestro del comandante en jefe del Ejército, ni ninguno de ellos envió dinero a generales en Chile para corromperlos, ni envió menos armas para que las usaran en esas acciones. El periodo de Nixon es muy distinto a los periodos de Johnson y de Kennedy. No veo la relación entre lo que una cosa y otra".

P: Él testifica ante el Congreso, en relación con Chile, y dice que todo lo que hicieron estaba visado y coordinado con las distintas instituciones dentro del Gobierno norteamericano, y que las acciones siempre fueron impulsadas por el presidente. De alguna manera, esa era su línea de defensa, porque planteó siempre que no tenía nada que explicar.

R: "Sin duda que él estaba a las órdenes de Nixon, y Nixon es una persona que atiende como atiende un presidente ese tipo de temas. Kissinger generó un grupo de 40 personas que se dedicaban a estudiar Chile y tenían información sobre Chile, y cuyas reuniones están hoy día ya públicas, por lo tanto, se pueden leer los intercambios entre ellos y las expresiones que tienen sobre Chile. La caracterización de las figuras principales de Chile es impresionante. Hay que ver, por ejemplo, y esto ha sido publicado recientemente, la conversación entre Nixon y Kissinger, después del atentado contra Schneider, en la cual Nixon lo llama y le dice: '¿parece que ha ocurrido algo malo en Chile', y él le dice que el Ejército de Chile 'es una banda de ineficaces' y que no tiene ninguna capacidad para hacer nada. Ese es el tipo de desprecio con el que hablaba incluso del Ejército en ese momento. Kissinger era una persona que era mucho más activa en esto, era él el que llevaba el tema, Nixon era simplemente un informado que naturalmente incitaba porque tenía ideas como, por ejemplo, la famosa frase de que hagan gritar la economía chilena. Esa es la instrucción que él da. ¿Cómo lo implementan? Es una cosa distinta y esa implementación siempre estuvo a cargo de Henry Kissinger.

P: Naturalmente desde Chile es el hecho más relevante dentro de la trayectoria de Kissinger. Pero hay muchas otras acciones que marcan la enorme influencia que él tuvo en distintos aspectos, como el acercamiento de Estados Unidos con China y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, también las acciones por las cuales saca a las tropas norteamericanas y favorece las condiciones para que termine la guerra de Vietnam, o cómo interviene en el orden que va a surgir en Medio Oriente después de la guerra de Yom Kipur en 1973. ¿Cómo describiría el peso que él tiene en la historia del siglo XX?

R: "Yo creo que Kissinger era un hombre brillante intelectualmente, sus libros son absolutamente notables, el libro sobre China es un libro extraordinario, escribió otras obras que son de mucho interés. Pero él tenía sobre sí mismo un rol y una visión de un fenómeno de la historia, y tenía la idea de la megalomanía de manejar la historia de la misma manera como la tuvieron algunos tiranos en el siglo XX. Él no llegó nunca a eso, siempre fue un poco extranjero en el mundo de la política americana; recuerdo cuando tenía un sentido del humor muy alto, me acuerdo cuando enfrentó por primera vez a los periodistas norteamericanos en la Casa Blanca en un estado de felicidad enorme que se le veía en la cara. y les preguntaron los periodistas: '¿Cómo le decimos, señor Kissinger? ¿Profesor Kissinger o secretario de Estado?'. Y dijo: 'Just call me excellency', que le dijeran 'excelencia', lo que provocó una gran risotada. Era un personaje popular con el mundo de la prensa en esa época.

Pero la verdad es que él siempre sintió que él iba a resolver los problemas y lo de China fue una genialidad, sin duda: acercarse a China en un momento en que estaban en conflicto China y la Unión Soviética le dio una potencia muy grande a la relación americana con China. su energía era enorme, hay que pensar que hace poco tiempo, cerca de los 100 años, viajó en China a reunirse con los chinos en un momento difícil recientemente.

El brillo internacional e histórico de Kissinger tienen una dimensión propia, pero es evidente que su miseria moral sigue siendo una cuestión muy impresionante, y es una situación de contradicción de un individuo que va a ser siempre polémico.

He sabido que algunos se han molestado con mi expresión en Santiago, pero tengo que decir que cuando uno opina sobre figuras históricas tiene la libertad de hacerlo, y que en este país ya hay una discusión enorme sobre quién fue y qué significó Kissinger para los Estados Unidos: hay mucha gente que se avergüenza de su rol y pide excusas por su rol en el mundo en general, y hay otros que lo consideran una persona genial que tuvo una importancia muy grande y que debe tener un espacio muy distinguido en la tradición política norteamericana. Yo creo lo que creo y me pareció necesario dar mi opinión porque es una figura con la cual he convivido durante 40 años".

P: Embajador, refiriéndonos a la historia, ¿cuánto del mundo en el que operó Kissinger y el mundo que le sigue y le sobrevive cree que es producto de Kissinger? O, por el contrario, cree que Kissinger fue hijo de su tiempo, ese tiempo convulso y conflictivo del siglo XX que aún tiene ecos que resuenan muy fuerte en nuestro presente.

R: "Yo siento que Kissinger marcó muchísimo lo que fue la política norteamericana y le dio un énfasis particular a la Guerra Fría, él extendió la Guerra Fría de una manera mucho mayor de lo que era cuando él llegó al gobierno. La invasión de Vietnam fue anterior a la llegada de Kissinger al gobierno, pero él la profundizó de manera deliberada, eso está absolutamente cubierto por los libros de historia. La profundizó para poder manejarla él con la idea de que él iba a arreglar eso, y la verdad es que la salida de EE. UU. De Vietnam fue más una expulsión que un acuerdo, hay que acordarse de la gente colgando de los helicópteros saliendo de Saigon, por lo tanto no hubo una victoria en Vietnam.

La gran genialidad de Kissinger estuvo en el enfrentamiento con la Unión Soviética y el tema de China, en el punto de vista de la visión que tenía del mundo.

Yo nunca voy a negar su visión, lo que niego es la acción que desarrolló y la moral de la acción que desarrolló, donde nunca tuvo ningún tipo de preocupación por el tipo de costos que esto estaba teniendo en términos de vida humana, y particularmente de vidas civiles y de inocentes. Eso nunca ni nunca le preocupó, menos aún el respeto por la soberanía de los países y por la democracia en los países, nunca tuvo ninguna preocupación por la democracia.

Desde ese punto de vista, mi retrato de Kissinger y planteamiento es perfectamente lógico".

P: Respecto a lo que usted plantea en torno a los límites que algunas personas piensan que debería tener el actuar diplomático, usted es el representante de Chile ante Estados Unidos. ¿Ha recibido algún llamado desde La Moneda al respecto? ¿Cree que usted que su comentario está enmarcado dentro de la libertad de expresión que uno no pierde por ser un diplomático?

R: "Confieso que no he leído ningún comentario, sino que otro periodista que me llamó me dijo que había comentarios críticos en los sectores de oposición, y los respeto todos, por supuesto. Les recuerdo simplemente que el presidente de Estados Unidos no es Richard Nixon.

No he tenido ninguna reacción oficial de nadie de la Presidencia ni del Gobierno. La libertad de expresión existe, sobre todo cuando uno habla de personas que ya no están y que tuvieron un rol en el pasado y que son figuras históricas. No veo por qué yo no voy a poder opinar sobre figuras históricas de los Estados Unidos o de cualquier otra parte, y aquí en Estados Unidos eso es perfectamente comprensible, no hay nadie que vaya a reclamar o vaya a generar un problema porque hay una opinión de un embajador, que tiene la edad que tiene y que ha vivido lo que ha vivido, y que viene de un país como Chile donde todo el mundo que hoy día está en el Gobierno considera que fue gravemente ofendido históricamente por la intervención de los Estados Unidos hace 50 años.

Incluso más años, porque no puedo dejar de recordar las opiniones que dio mi padre (Gabriel Valdés) sobre Kissinger cuando era canciller de Chile en el año 65, por lo tanto, no creo que sea tan extraño de que un diplomático tenga necesidad de esconder sus puntos de vista sobre una persona como Kissinger".

LA DERECHA CRITICA COMENTARIO "INAPROPIADO"

En la derecha chilena hubo una reacción crítica a la publicación de Valdés, quien ejerció como ministro de Relaciones Exteriores en el último año del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y ha sido embajador de Chile ante Naciones Unidas, en España, en Argentina y actualmente en Estados Unidos, cargo este último que también cumplió en Bachelet II.

La diputada Catalina del Real, de la Comisión de RR. EE., opinó que "es clave que los embajadores puedan tener capacitaciones regulares con Cancillería o la Escuela Diplomática para evitar este tipo de situaciones que ensucian las buenas relaciones con otros países".

"Para soslayar este tema, es importante que tanto el Presidente (Gabriel Boric) como la Cancillería envíen un protocolo de uso de redes sociales cuando se ejercen cargos públicos, puesto que sus apreciaciones personales no representan a nuestro país", emplazó.

En la misma línea, el diputado Stephan Schubert, del ultraderechista Partido Republicano, cuestionó que "da la impresión que al embajador de Chile en Estados Unidos, el señor Gabriel Valdés, le hubieran jaqueado su cuenta de X".

"Esto porque en ella hay un comentario personal, absolutamente inapropiado en esto del recientemente fallecido señor Kissinger. El señor Valdés, a pesar de la experiencia que tiene, se olvida que él está representando y trabajando para Chile en Estados Unidos", concluyó.