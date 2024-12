Trump designó a expresidente de la Patrulla Fronteriza como embajador en Chile

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Brandon Judd, exlíder del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, como próximo embajador estadounidense en Chile.

"He conocido personalmente a Brandon y he trabajado con él durante los últimos nueve años. Brandon me ayudó a desarrollar e implementar las políticas de seguridad fronteriza más efectivas en la historia de nuestra nación", afirmó en su red social, Truth Social.

"Estoy seguro de que Brandon representará a los Estados Unidos de la misma manera que representó a todos los agentes de base de la Patrulla Fronteriza como Presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. ¡Brandon hará que nuestro país se sienta orgulloso!", agregó.

Para asumir como embajador en Chile, Judd deberá obtener la confirmación del Senado de Estados Unidos, que estará controlado por los republicanos a partir del próximo 3 de enero, por lo que se espera que sea un proceso ágil y sin grandes obstáculos.