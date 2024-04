Embajador Valdés: Palabras de senador Rubio necesitaban una respuesta firme

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, manifestó en Cooperativa que si bien la relación bilateral está en un buen momento, los dichos del senador republicano Marco Rubio, que advirtió la presencia del grupo terrorista Hezbolá en nuestro país, requerían de una "respuesta firme".

El diplomático envió una nota de protesta a la Cámara Alta estadounidense, después de que el jueves pasado, en una sesión del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, destinada a analizar la situación de las redes criminales transnacionales y la corrupción en la región, Rubio dijera que "un lugar en particular donde eso ha estado sucediendo por un tiempo es Chile".

"Hemos visto múltiples casos de estas Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) asociadas con organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio", alertó, planteando que "hay motivos para preocuparse de que (el Gobierno de Boric) no esté haciendo lo suficiente para acabar con estas redes financieras desde el lado chileno, a pesar de nuestras sanciones y de otras que identifican a Hezbolá como lo que es", añadió el republicano.

"Las relaciones con EEUU pasan por un gran momento; este incidente no tiene ninguna relación con la calidad de las relaciones que hemos construido y se están desarrollando, por lo tanto, no veo que haya un incidente que las altere en ningún caso, simplemente es un incidente que necesitaba una respuesta firme de Chile", declaró el embajador en El Diario de Cooperativa.

Valdés agregó que, tras conversar el asunto con el Departamento de Estado de EEUU, sus funcionarios le aseguraron que "no hay ninguna discusión de que Chile está trabajando muy bien con el FBI (Buró Federal de Investigaciones) hace muchos años, y que las frases que ha pronunciado el director de la PDI (Eduardo Cerna) son perfectamente claras: no hay evidencia alguna de presencia de Hezbolá en Chile".

De todos modos, consultado por si amerita preocupación que el grupo chiíta libanés fuera detectado en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, o por el vínculo formal entre Irán y Bolivia, el diplomático recalcó que, de acuerdo con la PDI, "en este momento no hay ninguna denuncia, ninguna investigación" en el país.

"Ahora, estamos permanentemente atentos a la entrada o a las acciones de cualquier grupo terrorista que pueda estar actuando en la región", enfatizó.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL "ME LLAMA LA ATENCIÓN"

"La reacción que tuvimos fue ante una pretensión de hecho, vale decir, el senador Rubio no planteó ni siquiera la pregunta, sino que afirmó que en el pasado, hubo empresas chilenas que fueron castigadas por EEUU por sus relaciones con grupos terroristas, y eso es estrictamente no cierto", ratificó.

Dicho esto, el republicano preguntó "si Chile estaba dándose cuenta de la presencia de Hezbolá en estas empresas -que no sé de dónde consiguió esa información-, y si el Presidente Boric, por la postura que había tenido frente a la guerra de Gaza, no estaba facilitando el ingreso de Hezbolá a Chile", relató el embajador.

"La verdad es que este no es un tema de opinión; aquí hay una afirmación de un hecho, y ese hecho no es verdad", insistió, pues no han habido "ni menos aún hay grupos económicos en Chile controlados hoy por Hezbolá".

En cuanto a las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que replicó la inquietud de Rubio -aunque ya se disculpó con el Gobierno chileno-, Valdés admitió que "me llama profundamente la atención que esto se haya producido así".

"He sido dos veces embajador en EEUU, y nunca hemos recibido una manifestación de preocupación de ninguna naturaleza respecto de la presencia de Hezbolá o cualquier grupo terrorista en el país", observó.