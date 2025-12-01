Chile y Perú acuerdan mejorar gestión migratoria pese a posturas encontradas sobre situación fronteriza

Chile y Perú celebraron este lunes la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un encuentro de alto nivel que busca establecer una hoja de ruta coordinada para abordar los complejos desafíos de la migración en la región.

La cita fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y su homólogo peruano, Hugo de Zela. También participaron figuras clave como la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

El objetivo primordial, según se informó, es "abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia".

Durante el encuentro, las delegaciones manifestaron una firme voluntad de colaboración, trabajando sobre la base de un "diagnóstico compartido" para desarrollar "soluciones prácticas y efectivas". Este esfuerzo se articulará a través del comité, que operará a nivel de viceministros y subsecretarios.

📄 Comunicado de prensa | Chile y Perú realizan primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.



Más detalles: https://t.co/unMk6XMQY2 pic.twitter.com/n76KYHlSsj — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) December 1, 2025

Coordinación operativa y control fronterizo

Uno de los pilares fundamentales acordados es el fortalecimiento de la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Se considerarán "mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo".

Además, se impulsará la implementación de "patrullajes conjuntos" y se profundizará el "intercambio de información existente" con el propósito de "fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común".

Respuestas a la migración irregular y gestión de pasos fronterizos

El comité también acordó establecer "metodologías de verificación migratoria" y abordar de manera conjunta "los casos de personas en situación de migración irregular".

De forma complementaria, se garantizará "la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general". En este contexto, se planificó una "reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna", una ciudad estratégica por su cercanía con la frontera.

Para asegurar el seguimiento y la implementación de los acuerdos, ambas partes pactaron una reunión el próximo 19 de diciembre, la cual tendrá como objetivo "revisar los acuerdos alcanzados hoy".

Esta continuidad subraya la importancia de fortalecer un "diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países".

Contradicciones sobre situación fronteriza

El Gobierno de Perú declaró el viernes el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará la militarización en la zona en previsión de una oleada de migrantes indocumentados.

Zela dijo que decenas de personas procedentes de Chile intentan pasar hacia territorio peruano, pero el Gobierno chileno señaló el sábado que los flujos de los últimos días "no cambian respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares".

"Siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país", desdramatizaron el sábado los subsecretarios chilenos del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde llegaron para monitorizar la situación tras las alertas activadas desde Perú.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, aclaró que "en Arica, y particularmente en Chacalluta, hay normalidad", y precisó que en promedio, diariamente, salen por este paso entre 5.000 y 6.000 personas. "Eso es lo que ocurre todos los días y es lo que está ocurriendo hoy. No hay ningún cambio en materia del flujo migratorio de salida de extranjeros desde nuestro país".

Gobierno responde a críticas de candidatos

Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo salió al paso de las críticas a la gestión migratoria por parte de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara, planteando que "en primer lugar, cuando Perú anunció que probablemente iba a hacer reforzamiento de sus fronteras, tanto a nivel policial como militar, en nuestro gobierno se empezaba a planificar y a trabajar en un plan de reforzamiento de la gestión de la salida regular de migrantes de la frontera, sumado a las medidas que ya hemos adoptado a nivel fronterizo, que han sido con recursos (...) que no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa, pero eso se ha estado haciendo".

Kast planteó que "si nosotros no levantamos el tema, si nosotros no nos enfrentamos a Jeannette Jara que quería regularizar a todos y ha ido cambiando de opinión desde que estuvo en la primaria. Nosotros hemos sido claros desde un comienzo, no vamos a hacer regularizaciones masivas, les quedan 100 días y eso ha generado movimiento migratorio, eso no es challa, es la verdad".

Ante estas palabras, Jara replicó que "no es por el candidato, que es lo que el candidato trata de instalar y por eso Carter va a tratar de meter más ruido con el tema, hay cosas que son muy evidentes, maniobras que son muy evidentes. Lo hicieron en todas sus fronteras, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile, o sea no tiene nada que ver con las elecciones ni menos con Kast".

En paralelo, un grupo de excancilleres publicó una carta criticando las propuestas migratorias de Kast, asegurando que no son efectivas en la práctica y que su costo es muy elevado para el Estado.

Uno de los firmantes, Heraldo Muñoz, dijo que "las propuestas migratorias deben ser firmes, solo permitir una migración regular, ordenada y segura, pero también con un mínimo sentido de decencia y humanidad, y demandar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, se traslade a Arica para atender esta situación podría incluso provocar tensiones innecesarias en la relación bilateral, situación que tiene que ser resuelta al nivel apropiado, por la vía del diálogo, entre las cancillerías de ambos países, incluyendo las instituciones de seguridad".