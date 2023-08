Ricardo Lagos: "Hoy no tenemos un propósito común y así no se construye un país"

El expresidente Ricardo Lagos comentó su preocupación respecto a la situación política en Chile y manifestó su esperanza porque el país retome "la credibilidad de los primeros 20 años" tras el regreso de la democracia.

En conversación con "Elegidos, 50 años en primera persona" de Mega, el exmandatario comentó que "mi esperanza es que Chile logré recuperar la credibilidad de los primeros 20 años", lo que "se recupera con decisiones concretas, apartando las diferencias".

"Hoy no tenemos un propósito común y así no se construye un país", resaltó.

Lagos añadió que "tenemos que entender las crisis que están ocurriendo. Es evidente que Chile está perdiendo rápidamente un lugar en el ranking internacional".

Sobre su rol como Presidente entre 2002 y 2006, Lagos recordó la reunión de los exjefes militares en torno a Augusto Pinochet, conocido entonces como el "servilletazo". El exmandatario afirmó que "tenía que ejercer las funciones del Presidente, por lo mismo llamé a cada uno de ellos para advertir la grave falta que habían cometido".

"Mi gobierno fue el comienzo de un trato distinto con las FFAA (...) marcamos bien la cancha", señaló.

A 50 años del golpe de Estado que significó la irrupción de la democracia en Chile, Lagos comentó en "Mesa Central" de Canal 13 que "un golpe de Estado que tortura y que mata no es justificable. Usted puede entender las razones por las cuales se ha producido esto, pero usted no puede aceptarlo, no puede aceptar que se violen los derechos humanos impunemente ni que se torture".