"Suponer que estoy fallecido me parece una exageración", apuntó este sábado el expresidente Ricardo Lagos, saliendo al paso de los problemas de salud que le privaron de participar de las elecciones regionales y municipales de este fin de semana.

Su ausencia del proceso electoral fue confirmada ayer por el Partido por la Democracia (PPD), que informó que el otrora mandatario presenta un cuadro respiratorio que, aunque no presenta gravedad, lo obliga a mantener reposo en su hogar.

En diálogo con The Clinic, Lagos desdramatizó la situación, asegurando que de salud está "muy bien" y que la decisión es una medida preventiva solicitada por su médico: "Suponer que estoy fallecido me parece una exageración", señaló el expresidente, tomándose con un humor la preocupación generada.

"No votaré, eso ya lo informé. No iré a las elecciones. Estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar", puntualizó Lagos.