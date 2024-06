"No es democracia": Marcel cuestionó amenazas de barreras a reformas tras anuncio sobre aborto

"Eso no es democracia", aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al cuestionar este lunes la postura de algunos sectores de oposición, que adelantaron que pondrán barreras en la negociación de reformas claves -como la tributaria y de pensiones- por el anuncio del Presidente Boric de un proyecto sobre aborto libre.

La iniciativa ha provocado fuertes cuestionamientos de la derecha y otros sectores -entre ellos la DC-, acusando falta de prioridades del Gobierno y advirtiendo que los aleja del dialogo para avanzar en otros proyectos, pese a que son de materias muy diferentes.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Marcel abordó esta situación y llamó a "tener memoria", dado que ya "hemos tenido otras discusiones sobre temas valóricos en distintas etapas de nuestra historia reciente y eso no ha interferido sobre lo que ocurra en otros ámbitos de política pública, como es por ejemplo el sistema de pensiones".

Asimismo, descartó que el tema del aborto haya sido impulsado por el Presidente Boric porque materias como la previsional tienen pocas opciones de avanzar en el Congreso.

"No encuentro una relación, ¿Cómo se podría compensar algo tan grave como el no poder sacar adelante una reforma de pensiones? No pensaría en estos términos", advirtió el jefe de la billetera fiscal.

En opinión del ministro, aunque una parte del sistema político no sea "partidario tener cambios en materia de aborto y no le guste que el Gobierno vaya a presentar una iniciativa de este tipo", no es razón "para castigar a los adultos mayores no aprobando una reforma previsional".

"Tampoco vamos a castigar a la inversión no aprobando todo lo que son los cinco proyectos sobre permisología que se están construyendo", advirtió en Cooperativa Marcel, quien llamó a tener "una cierta idea del mérito de las cosas para efectos de tomar decisiones".

Finalmente, aseguró que "si pensemos que la manera en que se constituyen los acuerdos es que todos tengamos que pensar lo mismo en todos los temas, eso no es democracia".