Minsal asegura que "no se espera que haya brotes" de influenza aviar en humanos

Tras confirmar el primer caso de gripe aviar en humanos en Chile, el Ministerio de Salud enfatizó que no es probable que la enfermedad se transmita a gran escala entre personas, considerando la evidencia que existe al respecto.

El único paciente por el momento es un hombre de 53 años, con residencia en Tocopilla, y se encuentra internado en el Hospital Regional de Antofagasta debido a un cuadro de influenza grave, aunque se encuentra estable.

"Nuestros equipos de epidemiología están en terreno realizando el estudio para ver dónde fue el contagio de esta persona", afirmó este jueves la seremi de Salud de Antofagasta, Jessica Bravo.

De todas maneras, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, recalcó que "no hay antecedentes de transmisión persona a persona, lo que lo hace una enfermedad muy distinta a lo que quizás las personas están pensando, como lo que fue el inicio de la pandemia años atrás".

"Por lo cual, la afectación a la salud de las personas es restringida y no se espera que haya brotes como los que tuvimos por Covid durante el año 2020 y 2021", aseveró.

La autoridad sanitaria reafirmó que "el riesgo de contagio se restringe para las personas que están en contacto con aves u otros animales que están contagiados con gripe aviar".

En efecto, en los últimos 20 años se han reportado cerca de 900 casos de influenza aviar en humanos -quienes suelen presentar tos, diarrea, dificultad respiratoria, fiebre superior a los 38° o dolor de garganta-, los cuales promedian una letalidad que alcanza el 52%.

EXPERTA PIDE "CONSTANTE MONITOREO" DE LOS CASOS

"La transmisión a seres humanos es bastante eventual", ratificó la epidemióloga Erika Retamal, advirtiendo asimismo que "el principal factor de riesgo es el contacto directo o indirecto con animales infectados, con secreciones, con heces y cadáveres de aves contagiadas con gripe aviar".

"Hasta el momento, no existe evidencia de contagio entre seres humanos, sin embargo, hay que estar en constante monitoreo y vigilancia de esta situación", complementó la directora del Departamento de Salud Pública de la U. de Talca.

Considerando que el manejo de estos animales es el primer factor de riesgo para los humanos, los trabajadores de los sectores avícola y pesquero serán considerados dentro de la campaña de vacunación contra la influenza de este 2023.

Según los datos del Servicio Agrícola y Ganadero, los casos en aves y lobos marinos han sido mayormente detectados en las regiones de La Araucanía, Atacama y Valparaíso, mientras que existen 102 zonas bajo control sanitario.

Conocido este primer contagio en una persona, el Ministerio de Agricultura reiteró que no existe riesgo en el consumo de huevos o carnes blancas, ya que si se hallan animales infectados, estos son retirados por el SAG y no se llegan a comercializar. No obstante, la cartera llamó a cocinar bien estos productos.