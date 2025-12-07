Fiscalía pidió formalizar a médicos y enfermeras por muerte de escolar que esperó 12 horas atención

La Fiscalía de la Región de Los Lagos solicitó al Juzgado de Garantía de Puerto Montt la formalización de cuatro profesionales de la salud —dos médicos y dos enfermeras— por su presunta responsabilidad en la muerte del adolescente Benjamín Talma Oyarzo.

Los cargos que se imputan son por el delito de cuasi homicidio, en un caso que conmocionó a la ciudad austral hace tres años debido a la prolongada y deficiente atención que recibió el escolar.

El menor, de 17 años, falleció el 10 de diciembre de 2022 debido a un edema cerebral, luego de presentar síntomas graves compatibles con meningitis y fiebre alta.

Según los antecedentes recabados por la investigación, el joven esperó más de 12 horas por atención médica oportuna en el servicio de urgencia del Hospital Base de Puerto Montt.

La madre del joven, Margot Oyarzo, había trasladado inicialmente a su hijo al SAR de Alerce, donde los exámenes preliminares ya indicaban la gravedad de su estado. A pesar de esto, y de ser derivado al principal centro hospitalario de la ciudad, la familia sostiene que la respuesta adecuada nunca llegó, lo que provocó el rápido deterioro de Benjamín y su posterior traslado, ya en condición crítica, al Hospital de Valdivia, donde finalmente falleció cuatro días después.

El fiscal vocero de la Fiscalía de Los Lagos, Marcelo Maldonado, confirmó la decisión de "pedir una audiencia de formalización al Juzgado de Garantía de Puerto Montt con el objetivo de iniciar judicialmente una investigación en la cual se formalicen cargos respecto de dos médicos y dos enfermeras que se encontraban ese día a cargo en la unidad de urgencia del Hospital Base de Puerto Montt cuando ingresa Benjamín Talma hasta dicho recinto".

Explicó que el objetivo principal es "ir avanzando hacia la determinación de responsabilidades de las personas que tuvieran algún grado de injerencia en la atención" del joven.

El caso ha sido indagado ya por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía continuará recabando antecedentes, solicitando al Hospital de Puerto Montt y al Servicio de Salud del Reloncaví todos los documentos relativos al hecho.