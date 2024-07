Consultor por ley de inclusión: Es insólito que si no cumples con la contratación solo pagas

El consultor José Ignacio Cuadra se refirió a la ley que amplía la inclusión laboral de personas con discapacidad, aumentando del 1% al 2% su contratación, y catalogó como "insólito" que la normativa se pueda evitar pagando una multa.

Cuadra es periodista, docente y consultor en inclusión laboral, además de ser una persona con ceguera. En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa señaló que "nosotros vivimos bajo una lógica donde siempre hemos visto la discapacidad como un cacho, como algo negativo", sin embargo, recordó que "en la actualidad estamos perdiendo muchos talentos, porque la discapacidad llegó para quedarse, la población está envejeciendo y todos en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad".

Acerca de la ley, explicó que ésta "es súper clara, generó la figura del gestor en inclusión, que es una persona del departamento de recursos humanos que tiene que ser el mediador entre la gerencia, el resto de los trabajadores y la persona con discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, cuando yo me certifiqué como gestor en inclusión en Chile Valora, no pude dar la prueba porque no estaba para la gente que no ve".

"La señal que me dan ahí es que desde el Estado se piensa que la gente con discapacidad nunca va a poder mandatar o tener un cargo de confianza", lamentó el también influencer.

Asimismo, fustigó que "supuestamente con esta actualización que se hizo a la ley de inclusión laboral debieran aumentar la fiscalización. El tema es que si no cumples con la cuota de contratación, tú puedes donar o pagar una multa, y te sacas la ley, es insólito. Ese tipo de medidas no puede ser".

Finalmente, reflexionó que "lo que tenemos que hacer, más que respetar o validar la discapacidad, tenemos que empezar a valorarla, porque esa es la diferencia".