Minsal no preguntó si Clínica Las Condes tenía cama para la guagua que luego murió en San Antonio

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reveló este domingo que el Minsal no se contactó con la Clínica Las Condes Condes en la búsqueda de camas pediátricas para la lactante que murió esta semana en San Antonio producto del virus sincicial.

La pequeña de dos años no logró ser trasladada a otro centro asistencial -aunque se gestionó un envío aéreo de emergencia a Arica- y murió en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil del Hospital Claudio Vicuña, lo que ha generado preocupación y una serie de cuestionamientos a la labor de los equipos de Salud.

Uno de las críticas apunta a que presuntamente la Clínica Las Condes sí tenía camas disponibles para la atención de esta lactante, pero el recinto no fue contactado por el Ministerio de Salud, admitió Aguilera.

"Con respecto al tema de la Clínica Las Condes, averigüé y sucede que hay un fallo de Contraloría que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes. Ahora, ciertamente por Ley de Urgencias se están usando esos servicios y entiendo que efectivamente no fue llamada la clínica", explicó la secretaria de Estado en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

La aludida Contraloría General de la República utilizó sus redes sociales para desmentir públicamente lo aseverado por Aguilera, y aseguró no haber "evacuado ningún dictamen, pronunciamiento jurídico o resolución que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados".

EXCUSAS POR "FRASE DESAFORTUNADA"

En la entrevista en Canal 13, la titular de Salud lamentó también sus dichos de esta semana respecto a la muerte dela bebé, en los cuales aseguró que "aunque hubiese posibilidad de traslado, era difícil que sobreviviera".

"No doy ninguna excusa, porque en realidad fue una frase desafortunada. Lo lamento", indicó Aguilera, quien dijo que en ningún momento "estaba tratando de menoscabar o de aminorar el problema".

De todas maneras, explicó que lo buscaba decir era "que los cuadros son muy graves en los niños pequeños y esta niña se había agravado".

CUESTIONAMIENTOS DE FUNCIONARIOS

Por otra parte, Aguilera respondió a los cuestionamientos de parte de funcionarios de Redes Asistenciales a la gestión de la Subsecretaría y también las solicitudes de renuncia, asegurando que no es el momento para eso.

"Me parece lamentable. En estas situaciones nosotros tenemos que estar unidos y que no aparezcan estas acusaciones, que en realidad existe la posibilidad de hacerlas ver de cualquier otra forma, porque instalan una duda y una situación que no corresponde que ocurra en este momento", aseguró la secretaria de Estado.

En esta línea, dijo que "en este momento (de crisis) en el que estamos todos, tenemos que estar enfocados a responder a esta situación del virus sincicial y después de influenza. Tenemos que estar concentrados en eso y todas estas otras situaciones nos desconcentran".

"Prefiero que estemos enfocados en lo que corresponde, después podemos analizar todas las situaciones que ellos están denunciando" y las posibilidades de renuncia, sentenció.

Finalmente, la ministra reiteró el llamado a los padres a tener un cuidado especial con los bebés menores de seis meses, dado que se está en un "peak" de casos por virus sincicial y que este mes se espera una situación crítica.

"Se ha estimado con los modelos que se está trabajando, es que justamente estamos llegando al peak de sincicial, de hecho estamos un poco más arriba de las proyecciones que se había dicho, y que podría haber un segundo peak que podría estar acompañado del virus de influenza", cerró Aguilera al medio antes citado.

La titular de Salud informó que mañana se van a reunir con exministros de esta cartera para escuchar sus experiencias y así lograr responder de la mejor manera a la crisis.

SEIS LACTANTES FALLECIDOS POR VIRUS SINCICIAL

El Minsal entregó este domingo un nuevo balance de la crítica situación de los virus respiratorios en el país, destacando que hasta la fecha seis menores de un año de edad han fallecido por causas asociadas al virus sincicial.

En detalle, la jefa del Departamento de Gestión de Redes Asistenciales (Digera), Fabiola Jaramillo, reveló que existen 1.179 camas pediátricas críticas habilitadas en el sistema integrado de la red asistencial.

"Esto implica un 59,8 por ciento con respecto a las 738 camas que tenemos de dotación a nivel basal en la red pediátrica pública y privada", puntualizó la autoridad sanitaria, que dio cuenta también que la ocupación total alcanza un 92 por ciento a nivel nacional (1.081).

La situación más complicada se vive en la Región del Ñuble con el 100 por ciento de las camas ocupadas, seguida por la Metropolitana con el 98,5 por ciento y Coquimbo con un registro del 97,7 por ciento.

PROYECCIONES DE EXPERTOS Y EL LLAMADO DE PARLAMENTARIOS

En cuanto a las proyecciones de esta emergencia por virus respiratorios, el doctor Jorge Fabres, presidente de la Asociación Chilena de Pediatría, advirtió que "esta temporada se proyecta compleja en cuanto a los virus respiratorios, de hecho no entramos realmente al invierno y ya hemos tenido un otoño muy complejo, principalmente con el alza del virus respiratorio sincicial: es un alza muy brusca a partir de de mediados de mayo hacia adelante, con niveles históricamente mucho más altos que en otras temporadas".

"No es descartable que a veces estos estos virus vengan en oleadas, en peak de alzas. Podemos estar llegando ahora al primer peak, pero no sabemos si más adelante en los siguientes meses pueden haber otros antes de que termine el invierno", advirtió el profesional de la salud.

Desde el Congreso, en tanto, el senador DC Iván Flores advirtió que "el sistema de salud pública en Chile está en la UTI y requiere soluciones de urgencia y de emergencia, porque no pueden seguir dando respuestas que son del orden del protocolo tradicional".

"Creo que el Ministerio de Salud Pública, además, debe aprender a anticiparse y no solamente reaccionar frente a los hechos, porque ese lapso puede ser muy complicado. El Ministerio tiene que anticiparse, tiene que aprender. Estamos en una situación muy compleja que requiere soluciones de urgencia", analizó el parlamentario.

Para este lunes se espera que la Comisión de Salud del Senado reciba al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, para que dé un informe acerca de la crisis respiratoria actual. Mientras que el martes hará lo propio la Comisión de Salud de la Cámara Baja, para que se refiera al caso de San Antonio.