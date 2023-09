Estudio reveló que uno de cada cuatro chilenos sufre dolor crónico

Un estudio reveló que una de cada cuatro personas sufre de dolor crónico en Chile, es decir, un 26% de la población general lo padece, así como una de cada tres mujeres presenta este tipo de dolencia.

El Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad presentaron la "Radiografía del Dolor en Chile", donde se consideró como "dolor crónico" a presentar un dolor constante o la mayor parte del día durante los últimos tres meses, con intensidad mayor a 4 en una escala de 0 a 10.

En concreto, en Chile un 26% de las personas padece de dolor crónico, lo que aumenta progresivamente con la edad: Entre los jóvenes de 18 a 24 la prevalencia es de 9,6% y crece hasta llegar a un 37% entre los mayores de 71 años, mientras que entre los 55-70 años es de un 35%.

Juan Carlos Velez, médico jefe de rehabilitación del Hospital del Trabajador, explicó que "estos resultados nos permiten comprender con mayor profundidad que el dolor crónico es una realidad que afecta a un porcentaje muy alto de la población y que aún así no tiene la visibilidad suficiente, representa una de las mayores causas de pérdida de salud y de años de vida, siendo sus razones muy diversas. Es crucial seguir dándole visibilidad y aumentar los esfuerzos para su comprensión y tratamiento".

Sobre las condiciones crónicas, la prevalencia del dolor crónico es mayor entre quienes se les ha diagnosticado una o más enfermedades crónicas (47,7%), y dentro de esas enfermedades está la fibromialgia (83,2%), el dolor neuropático (73%), el dolor lumbar crónico (70%), la artritis (68%) y la diabetes (37%).

Asimismo, desde la variable de género, se mostró que las mujeres experimentan un dolor crónico en un 32,9% de prevalencia, versus a los hombres que sólo alcanzan el 18,9%. Además, siendo éste experimentado con mayor severidad por las mujeres, con un promedio de 6,9 versus 6,2 en una escala de 0 a 10.

El director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales, David Bravo, indicó que "el foco del estudio, la razón por la que lo hicimos, es porque nosotros pensamos que lo que no se mide no se visibiliza, y lo que no se visibiliza con una medición adecuada, no se traduce en políticas públicas. Entonces, creo que tenemos un problema que no ha estado bien visibilizado".

"Efectivamente la información que tenemos nos muestra que el dolor crónico tiene algo impacto, tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral, y evidentemente en la productividad de las personas, entonces este estudio está entregando información que nos va a permitir un poco más hacia adelante, cuando se puedan trabajar bien los números, en dimensionar el costo económico de no abordarlo y, por lo tanto, también va a permitir dimensionar cuáles son los beneficios de que este tema se aborde preventivamente y tempranamente", añadió.

Respecto a la situación laboral, quienes se declaran desocupados presentan mayor prevalencia de dolor (33,8%) versus el 22,4% de quienes se encuentran trabajando al momento del estudio.

La situación previsional de las personas es otra variable de interés: La mayor proporción de personas con dolor crónico son aquellas sin ningún tipo de previsión de salud (49,5%) y quienes tienen previsión, un 29,4% de los afiliados a Fonasa lo señalan y un 13,4% de quienes están afiliados a Isapres.