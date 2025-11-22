Gobierno de Santiago inaugura nuevo Cesfam Cerro Colorado en Renca
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el alcalde de Renca, Claudio Castro, inauguraron este sábado el nuevo CESFAM Cerro Colorado, un moderno centro de salud que beneficiará a más de 30 mil habitantes de la comuna.
El recinto, financiado con una inversión regional de 9.703 millones de pesos, cuenta con 2.791 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y 42 box de atención, entre ellos ginecológicos, dentales, psicológicos, vacunatorio, urgencias y sala de ecografías.
“La puesta en marcha de este CESFAM permitirá una atención más cercana, digna y oportuna”, destacó Orrego, quien subrayó que el lugar posee climatización completa, autonomía eléctrica por 72 horas, cámaras de vigilancia y accesibilidad universal.