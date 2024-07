Funcionarios del Hospital San José exigen la renuncia del director

Una carta abierta firmada por 39 funcionarios del Hospital San José solicita un cambio en la dirección del recinto, actualmente ocupada por el doctor Patricio Vera, después de que la Contraloría revelara graves problemas en la gestión contable, inventario y contrataciones.

El ente contralor emitió un informe a fines de junio que alude a la existencia de riesgos de fraude y corrupción en la administración del hospital durante 2020 y 2022, lo que para su personal se transformó en la gota que rebalsó el vaso del deficiente funcionamiento que se arrastra hace años.

Según La Tercera PM, los funcionarios -entre ellos, nueve jefes de servicio, enfermeras y especialistas- dan cuenta en esta misiva de que las conclusiones que arrojó la auditoría no son sorpresivas, partiendo por la constante rotación de directores del establecimiento: 22 en 25 años, lo que supera con creces el promedio en los otros hospitales públicos del país.

"Los jefes de servicio y profesionales médicos del hospital hemos intentado todo aquello que sea necesario para ser oídos. Desde provocar múltiples reuniones con el director del hospital, Patricio Vera; con el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Antonio Infante, y también hemos solicitado audiencia con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, cuya respuesta aún esperamos. Ninguna de estas gestiones ha llegado a puerto. En estas circunstancias, sólo queda dar a conocer a la comunidad la profunda molestia que nos invade por la indolencia con que se viene tratando la realidad del hospital", enfatiza el escrito.

Asimismo, advierte que "como nunca antes en nuestra corta historia hemos visto endeudarse nuestro hospital hasta niveles que nunca antes conocimos, demostrando un profundo desprecio por el cuidado de la plata pública, pero además notamos una total desafección del director del hospital con el mundo médico del que somos parte los firmantes".

De hecho, la auditoría demuestra una subvaloración en la deuda contabilizada del hospital, por la suma de 3.174 millones 484 mil 573 pesos; de ese monto, existen 4.871 documentos no devengados contablemente por 1.900 millones 615 mil 430 pesos, además de 1.029 documentos por 1.397 millones 855 mil 210 pesos, correspondientes a insumos sin registro en la bodega. Asimismo, se encontraron en el inventario insumos que habían sido comprados y que no habían sido usados en todos estos años, que significaron un gasto de al menos 708 millones de pesos.

"LA DIRECCIÓN NO ESCUCHA Y NO GESTIONA"

Otra de las falencias descritas por los profesionales son las dificultades que existen para atender a una población de 1 millón 60 mil 149 pacientes del sector norte de la Región Metropolitana, pues triplica la capacidad del hospital: "En cualquier institución que se diseña para atender a un determinado número de personas, y ellas resultan triplicarse, se produce una natural fatiga que hace difícil, cuando no inviable, una atención de calidad, digna y oportuna", recalcan.

A esto suman que "nuestro hospital se encuentra en pésimas condiciones de mantención, con un deterioro evidente de la infraestructura, salas que no cumplen con la normativa sanitaria correspondiente, ascensores sin funcionar, con la consecuente dificultad para trasladar pacientes, falta de equipamiento necesario y adecuado, para resolver la complejidad de salud creciente de nuestros usuarios".

Con todo, los profesionales coinciden en que "tenemos una dirección que no escucha y no gestiona y, lo que es peor, no quiere ni escuchar ni gestionar adecuadamente. Pero es más grave aun, tampoco se está respondiendo adecuadamente a los requerimientos de la Contraloría, y, por el contrario, aquello que instruye el organismo de control que deba realizarse, no se cumple y se realiza lo contrario".

"Nos parece indispensable contar con una nueva dirección y que este tenga un mayor compromiso por la salud pública, más resolutivo, con liderazgo más eficaz y que dé prioridad a la probidad y al cuidado por los recursos públicos. Sólo ello nos permitirá sacar adelante nuestro querido Hospital San José. La autoridad tiene la palabra. Es hora de escucharlos a ustedes y el tiempo de espera está vencido", concluye la carta.

Patricio Vera consiguió la dirección del hospital a través de un concurso de Alta Dirección Pública en marzo de 2023, sucediendo a Luis Escobar, quien enfrentó diversas polémicas por su gestión durante la pandemia, y un sumario abierto en enero de 2022, después de que varios pacientes fuesen derivados hacia un centro de salud privado del cual su esposa era una de las dueñas. Por esa razón, fue removido del cargo cuatro meses después.

De momento, el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte dijo a La Tercera que el avanzar con un sumario o remover a alguien de su cargo "va a depender de lo que encuentre la Contraloría o el Ministerio Público; por ahora es una investigación que tiene todo nuestro apoyo".