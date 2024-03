Comisión de Salud evalúa acciones para apurar ley corta de isapres

A raíz del fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin mutualización a la ley corta de isapres, debido a la forma en que entró al proyecto –con una indicación presentada por senadores de derecha-, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados evalúan alternativas para legislar rápidamente el proyecto.

El plazo de la prorroga otorgada por la Corte Suprema para que entre en vigencia el fallo -que obliga a las aseguradoras a devolver pagos en exceso-, vence el próximo 12 de mayo. Por ello, se espera que se comience a votar en particular por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de esta semana distrital en la que se espera que ingresen nuevas indicaciones.

Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), presidenta de la Comisión, descartó que el Gobierno ingrese la mutualización por su parte, mientras que espera que ingrese el seguro catastrófico y ponerle tope a las alzas de los planes bases.

"A pesar de la insistencia de la oposición para que el Ejecutivo pueda volver a incorporar la mutualización, la verdad es que ha dejado claro que esta no la considera una opción válida. Pero, ¿Qué esperamos del Ejecutivo? que reingrese el CAEC (Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas), el seguro catastrófico que se perdió, (porque) fue rechazado en el Senado. Y evidentemente que la indicación que fue aprobada para permitir el alza de los precios bases, que quedó sin techo, se ingrese una indicación para ponerle techo", manifestó.

DC BUSCA QUE ISAPRES PAGUEN CON ACCIONES Y BONOS A LOS AFILIADOS

Por otro lado, la Democracia Cristiana anunció la presentación de indicaciones para que las devoluciones puedan realizarse a través de acciones y bonos de deuda a los afiliados, en línea a lo propuesta por la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

"La bancada de la DC va a presentar indicaciones en el siguiente aspecto: primero, que las isapres puedan devolver parte de ese dinero a través de emisión de acciones, si eso es posible, a cada uno de los usuarios a los que se debe. Y la segunda fórmula, es que puedan emitir bonos de deuda que entreguen a los usuarios y que estos puedan transarlos en el mercado financiero", precisó el parlamentario Eric Aedo.

No obstante, reparó que "obviamente estamos abiertos a todas las posibilidades, por ejemplo, que se devuelva también ese dinero con el pago de bonos, exámenes o prestaciones médica".

REPUBLICANOS APUNTA QUE EL GOBIERNO DEBE TOMAR LA DECISIÓN

Desde la otra vereda, el diputado Agustín Romero (Republicanos), también miembro de la Comisión de Salud, señaló que a las alternativas que proponen desde la Cámara no les ve viabilidad, porque son indicaciones que debe presentar el Gobierno, según el fallo del TC.

"Es un tema que tiene que decidir hoy día el Gobierno, ya no nos corresponde a los parlamentarios, y no vale la pena ni siquiera referirnos a eso. Lo mismo con respecto a la devolución o el pago del cumplimiento de la sentencia a través de la emisión de bonos o acciones porque insisto, el Tribunal Constitucional ya señaló que esa alternativa le corresponde al Presidente de la República, no le corresponde a los parlamentarios", recalcó.

En cuanto al futuro del proyecto en la Comisión, señaló que "las posiciones están súper claras. Yo llamé a votar todo el proyecto de una vez para que esto vaya rápido a la sala, se vote y vaya a comisión mixta, porque es ahí donde este tema se va a zanjar".

De acuerdo a los plazos estipulados, en la semana del 13 de abril, se votaría en la Cámara Baja el proyecto y tras esto, se conformaría una comisión mixta que sesionará. Para que en las dos últimas semanas, antes del 12 de mayo, el Congreso vuelva a pronunciarse sobre el proyecto.