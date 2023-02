Isapres indican que están "prontas a volver" a la mesa de trabajo con el Gobierno

El presidente de Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, adelantó este jueves que "están prontos a volver" a la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, esto tras congelar su participación la semana pasada acusando nulos avances para hacer frente a la crisis del sistema privado de salud.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Simón afirmó que están "prontos a volver" a estos diálogos con el Ejecutivo, advirtiendo, de todas maneras, que aún "no han tenido mayores conversaciones" para concretar esto.

"Nosotros estamos preparados para colaborar en cualquier instancia que permita buscar caminos para poner en práctica el fallo y al mismo tiempo seguir otorgando los beneficios de salud", destacó el representante de las isapres.

Pese a esto, aseguró que eso se podrá concretar "en el momento en que tenga el Ministerio un camino para seguir, ya sea por la vía administrativa o por la vía legal (...) que lo van a hacer de esta forma y van a tener estos lineamientos".

"Nosotros ahí estamos preparados para apoyar esas soluciones prácticas, pero hay que tener encima de la mesa ideas generales, por lo menos criterios generales de cómo se va a poner en práctica", puntualizó Simón, quien aseguró también que nunca han buscado de las autoridades un "salvataje".

En cuanto a la salida de esta mesa, el líder de la Asociación de Isapres acusó nulos avances de las autoridades para buscar soluciones a la determinación de la Corte Suprema , que les ordenó aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar adecuación.

"Ya han pasado dos meses y el Gobierno no ha entregado propuestas. No conocemos lineamientos generales sobre los cuales se pueda trabajar, entonces se produce una paradoja: por un lado, se informa públicamente la existencia de una mesa de trabajo; pero la realidad internamente, lo que nosotros veíamos en la participación práctica en la mesa, es que no existía avance alguno en la búsqueda de soluciones", cerró Simón.

FUGA DE PACIENTES

La Superintendencia de Salud reveló esta semana que al cierre de diciembre de 2022 las isapres contaban con 1.901.844 cotizantes, la cifra más baja de los últimos siete años.

El experto en salud pública, el médico Juan Carlos Said, comentó que esta fuga se debe a "una combinación de factores que tiene que ver con el aumento de los precios constante de los planes, por otro lado, una menor actividad económica y más cesantía. Cuando esto pasa, las personas tienden a preferir Fonasa que tienen precios conocidos y que son sustantivamente menores que los de las isapres".

"Evidentemente esta fuga solamente agudiza la crisis dado que es muy probable que los pacientes que estén saliendo son los pacientes que, comparativamente, son los que gastan menos y los pacientes que permanecen sean los que gastan más de lo que aportan", sostuvo Said.

Este viernes, el Ministerio de Salud junto al director de Fonasa se reunirán con los parlamentarios de Salud de ambas Cámaras para trabajar en medidas concretas.

El senador socialista Juan Luis Castro adelantó detalles de los proyectos en los que se están trabajando como son los "dos alcances legislativos que tienen que ingresar en marzo para resolver durante el mismo mes de marzo en la crisis que tienen hoy día las isapres en función de los pacientes y de los usuarios, no en función de la industria".

"Esa solución -añadió- no va a ser con mayor gasto fiscal, eso está claro. Aquí no va a haber subsidio del Estado a la industria privado. Lo que sí va a haber es una modificación de ley para cambiar el precio base de los planes, que es lo que dice la Corte Suprema en su último fallo, y además un mecanismo de nueva modalidad de atención de Fonasa que le permita tener seguros complementarios con redes de prestadores públicas y privadas a disposición de esos beneficiarios".