Mañalich: La responsabilidad fundamental de la crisis de las isapres es del Estado

El exministro de Salud del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera Jaime Mañalich sostuvo este martes que el principal responsable de la crisis de las isapres es el Estado, al no preveer una situación que, a su juicio, era previsible, aunque no le quitó mérito a las propias aseguradoras.

"Hay responsabilidades compartidas de muchos actores, pero la responsabilidad fundamental es del Estado de Chile, que no ha tenido la capacidad de legislar y prever esta situación, que era completamente esperable en el curso de los acontecimientos", dijo a El Diario de Cooperativa el médico y exgerente general de la Clínica Las Condes, que recientemente firmó por el partido en formación "Amarillos".

"Ha fallado la voluntad y el acuerdo político de los distintos gobiernos -hablo del Ejecutivo y del Parlamento- para calibrar la magnitud de esta crisis y de lo que venía adelante", enfatizó Mañalich.

Sin perjuicio de lo anterior, apuntó que "también las aseguradoras privadas han sido bastantes refractarias a los cambios".

Ayer, Mañalich y otros exministros de Salud se reunieron con representantes del Colegio Médico (Colmed) con el fin de tratar la crisis que vive el sistema de salud privado, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre de 2019 por el regulador- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar la adecuación.

En este contexto, el médico señaló que "nos encontramos hoy día en una situación muy delicada, en la cual hay riesgo para los prestadores privados, las clínicas y los médicos que trabajan en esos recintos de ver disminuidos dramáticamente sus ingresos, pero, sobre todo, una situación muy compleja para las personas que hoy día son beneficiarias del sistema de isapres y que tienen una enfermedad preexistente, crónica, con alto costo todos los meses y que, evidentemente, ante la caída de su aseguradora privada van a tener que migrar a Fonasa".

Ante este éxodo de afiliados, subrayó, "Fonasa tiene que adecuar las cosas de manera tal de poder recibir a este -calculo yo- millón de personas -de los 3,2 millones de los beneficiarios que tiene el sistema de isapres- y poder cumplir los contratos de atención que ellos tienen en hoy día con las aseguradoras".

LEY CORTA

Para abordar esta problemática, el Gobierno anunció que el próximo viernes seguirá los diálogos junto a las comisiones de Salud del Congreso, algo que fue abordado por Mañalich.

"Dentro de las limitaciones que tiene por la ley vigente y por los dictámenes de la Corte Suprema -que en la práctica ha colegislador en esta materia y ha establecido un precedente irreversible-, el Gobierno en lo que está realmente es pensar, a través de una ley corta, cómo adecuar Fonasa para recibir a los pacientes beneficiarios de isapres que definitivamente no van a ser recibidos en otras aseguradoras, porque no veo posible o probable que se produzca una caída simultánea de todo el sistema de isapres y no hay ninguna ley ni proyecto que vaya hoy en esa línea. Lo probable es que algunas aseguradoras se vean en problemas y caigan y que los beneficiarios que estén en una situación difícil sean recibidos por Fonasa", apuntó el exministro.

"Hay un proyecto de ley corta, que va a ser consensuado, conversado, con las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado este viernes para sacarla rápidamente, que crea en Fonasa un segmento E que reciba estas personas", agregó el exministro.

"La segunda medida, que es solo administrativa y no requiere ley, es licitar para las personas que dejen isapres un seguro complementario de salud, con tarifa plana para todos, para que puedan seguir atendiéndose en los recintos privados y con los médicos que hasta hoy día tenían, cosa que es bastante difícil de lograr, pero esa es la teoría de lo que se quiere", subrayó.

