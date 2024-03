En El Primer Café, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) admitió que "no me parece evidente que la mutualización no sea algo a considerar", después de que el TC acogiera el recurso oficialista en contra del mecanismo agregado por la derecha a la ley corta de isapres.

Como su sector critica que distribuyera la deuda de las aseguradoras entre los usuarios, el economista fustigó que "no puede uno tener esa visión en salud, y una completamente individualista en previsión", para asumir los riesgos del sistema de pensiones.

Por ende, "me gustaría que la conversación fuera por mutualización en todos los casos, previsional y de salud", como ocurre con los modelos de "solidaridad intrageneracional" de EEUU y Alemania.

