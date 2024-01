Senado postergó votación de la ley corta de isapres

Finalmente, el Senado postergó la votación de la ley corta de isapres y retomará la discusión este lunes que busca definir el futuro de las aseguradoras privadas luego de que el proyecto fuera despachado por la Comisión de Hacienda.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), informó que "la sesión se va a concentrar solo en tabla hasta las 20:00 horas para que no haya ninguna duda. Si antes de las 20:00 horas se puede votar, se vota, si no, se vota el día lunes".

"Recodemos que hay varias indicaciones y votaciones separadas, (las que) tienen que discutirse en su mérito, y el tiempo es hasta 10 minutos por intervención", agregó el parlamentario.

La sesión se cerró a las 20:30 horas.

Así, el lunes 29 de enero se retomará la discusión y se votará en general, para luego iniciar la discusión del articulado que contempla las indicaciones del Gobierno y de los legisladores.

De seguir ese cronograma, la Cámara de Diputados comenzará a tramitar este proyecto al regreso del receso legislativo.

El proyecto busca dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar la tabla única de factores de riesgo y devolver los cobros en exceso. Asimismo, entrega nuevas facultades a la Superintendencia de Salud y fortalece el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con la creación de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

"BUSCA CERTEZAS"

Al presentar el proyecto en el Senado, Juan Luis Castro (PS) destacó que "el proyecto plantea que las aseguradoras deberán presentar un plan de devolución, determinar las cantidades cobradas en exceso que no serán parte de sus índices, y establecer condiciones para el retiro de utilidades y sanciones penales por las conductas antieconómicas".

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó en el Senado que "este proyecto busca dar certezas a las personas con la MCC, a los prestadores de salud que se han visto afectados por esta incertidumbre, y las mismas isapres que tendrán reglas claras para operar sin los niveles actuales de judicialización (...) Aparte, nos comprometimos a presentar antes de octubre, un proyecto de reforma que termine con las preexistencias (...) Nuestro objetivo nunca ha sido terminar con la industria sino cumplir con las sentencias asegurando el derecho a la salud".

"Para compatibilizar los objetivos de este proyecto de ley, que dicen relación con el cumplimiento de un fallo y darle viabilidad al sistema, el Gobierno ha establecido un mecanismo de cálculo que se condice con aquello que establece la Corte Suprema, y por lo tanto, es el que uno espera que se pueda aprobar en la próxima sesión", complementó el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Respecto al inicio del trámite en sala del Senado, para votación del Proyecto de Ley Corta — Ximena Aguilera

El proyecto contempla que ya no habrá más planes por menos del 7 por ciento, la creación de una nueva modalidad de cobertura para Fonasa, que será complementaria por medio de un seguro voluntario y las isapres tendrán que presentar un plan de devolución a los afiliados en un plazo de 10 años.

La Superintendencia de Salud calculó que el monto a devolver por las aseguradoras asciende a más de 1.100 millones de dólares.

La mencionada deuda, más la obligación judicial de las isapres respecto a adecuar sus planes a la tabla única de factores de riesgo, son las principales preocupaciones de las aseguradoras que temen que peligre su equilibrio financiero.

DEBATE EN SALA

El senador Rojo Edwards cuestionó la propuesta, asegurando que "los fallos de la Corte son ilegales (...) Aparte esto es una quiebra programada de las isapres".

"Estamos frente a un impuesto al trabajo encubierto (...) El informe financiero es gasto cero porque se admite que Fonasa no cubrirá los tratamientos de los enfermos que llegan de las isapres", enfatizó.

El exrepublicano reafirmó que "todo este problema se basa en una interpretación de un fallo de la Corte Suprema que de manera grotesca se ha auto-entregado el poder de generar política pública socialista, que pretende terminar con la libertad de elección de salud, fallos que constituyen activismo judicial".

Su par del PC Claudia Pascual refutó lo expresado en Sala: "No sé cuál es el país que está describiendo; si Chile es socialista, a mí no me llegó el bando que lo comunicaba. Es más, el sistema de isapres viene desde fines de la década de los 70 y principios de los 80; existía una dictadura civil-militar en este país", recalcó.

En tanto, el senador de RD Juan Ignacio Latorre indicó que la discusión del proyecto "es un primer paso y espero que en nuestro país lleguemos, en un horizonte de tiempo razonable, al escenario donde no existan las discriminaciones odiosas, la segregación por capacidad de pago de las personas y donde la salud no sea vista como un negocio, sino como un derecho social".

Hoy iniciamos la discusión de la Ley Corta de Isapres en el Senado. Este es un primer paso y espero que en nuestro país lleguemos, en un horizonte de tiempo razonable, al escenario donde no existan las discriminaciones odiosas, la segregación por capacidad de pago — Juan Ignacio Latorre

OPCIÓN DE REDUCIR LA DEUDA

Chile Vamos ingresó la anunciada y eventualmente inadmisible indicación que busca rebajar la deuda de las isapres con sus afiliados mediante una fórmula de cálculo distinta, lo cual fue promovido por el gremio de las aseguradoras.

"Si usted tiene una deuda demasiado grande, el ajuste de precios al alza va a ser demasiado grande, y eso va a obligar a que la gente tenga que forzosamente salir de las isapres, porque no va a poder pagar esos precios. En cambio, si el ajuste a la deuda es razonable, permite que los ajustes de precios también lo sean, y para eso existe el mecanismo de mutualización de riesgos", argumentó su impulsor, Sergio Gahona (UDI).

De momento, Matías Walker (Demócratas) se inclina a votarla a favor: "Tenemos que garantizar la viabilidad financiera de los prestadores privados de salud, y vamos a apoyar la indicación del senador Gahona, que establece la mutualización de los riesgos".

"Sería delicado", advirtió el senador Castro, "porque sería forzar una rebaja del monto de la deuda sobre la base de una enmienda reñida con el fallo de la Corte Suprema y sobre la misma tasa de factores. Entonces aquí podría darse hasta una contienda de competencia, respecto de lo que dice un poder del Estado y lo que dice otro sobre el modo de cálculo de una deuda, que ya está relativamente acreditada".