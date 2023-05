Senador Castro: Nadie anda persiguiendo a las Isapres; se trata de cumplir con la Justicia

El senador oficialista Juan Luis Castro, militante del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, aseguró este jueves que el proyecto de ley del Gobierno que busca dar cumplimiento al fallo que en 2022 la Corte Suprema emitió respecto a los contratos de las aseguradoras no pretende "perseguirlas", sino que cumplir con la Justicia.

Entrevistado por Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el médico de profesión criticó el tono de la Asociación de Isapres, que calificó la propuesta del Ejecutivo como "un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".

"Me llama la atención que (la declaración del gremio) esté tan cargada de adjetivos, de acusaciones de mala intención, de cierta odiosidad, de que se quiere utilizar o disfrazar; palabras que creo que son un poco desmesuradas para el inicio de un proceso legislativo que tiene que aunar y buscar acuerdos. Aquí nadie le va a pasar una aplanadora a nadie, pero también es cierto de que hay un fallo judicial y me encantaría que, si alguien tiene una discrepancia con el fallo, diga que tiene discrepancias y que no afecta el fallo. Lo que hace este proyecto es hacer viable que ese fallo se cumpla", dijo el parlamentario por la Región de O'Higgins y expresidente del Colegio Médico.

