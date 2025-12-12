Chile estrena sistema de recetas médicas digitales: ¿Qué es y cómo funcionará?

El Ministerio de Salud lanzó el Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), que moderniza la manera en que se prescriben y dispensan los medicamentos en Chile.

La iniciativa busca que las recetas médicas que los doctores otorgan a los pacientes para que compren sus remedios se emitan, almacenen y dispensen de forma digital.

Para ello, el sistema contempla una página web en la que se alojarán dichas recetas, a la que se podrá acceder ingresando la Clave Única.

El Minsal sostiene que este nuevo proyecto mejora la transparencia del sistema farmacéutico y genera mayor confianza en la ciudadanía y en los actores del circuito del medicamento.

Asimismo, asegura que permitirá ahorrar hasta 14,8 toneladas de papel al año y que su implementación será gradual, atendiendo las características de cada zona del país.



¡El Nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica ya está en marcha!



Se trata de una herramienta que moderniza la prescripción médica, facilitando el acceso a tratamientos de manera más simple, más rápida y más segura. 👏🏼



Más información- > https://t.co/P3MUrByycO

Colmed: En algún momento será obligatorio usarlo, pero en la medida que se resuelvan brechas

La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, confirmó en Cooperativa que el gremio ha participado en la elaboración del nuevo sistema, ya que el proceso ha sido "bastante participativo" por parte de Salud.

"Como prescriptores tenemos que participar. Tenemos una responsabilidad y una clara conciencia de cuáles son las falencias de la receta (física) hasta ahora. Hay que subirse (al proceso) y ya lo hemos hecho, porque a pesar de que hoy ocurre el lanzamiento, venimos hace más de un año usando la receta electrónica", indicó.

"En algún momento va a ser obligatorio usarlo (...). Lo ideal es que esto sea en la medida que se vayan resolviendo ciertas brechas de parte de la conectividad y brechas también de los usuarios", manifestó Arriagada.

"Ahora, sí es bien importante decir que la receta hoy día está operando en lo privado; vale decir, como prescriptor se la doy a un paciente, esto genera un correo que le llega al usuario y con un código QR, y también se pueden descargar desde el celular (...). Pero no está funcionando dentro del sistema público", enfatizó la líder del Colmed.