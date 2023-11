Teletón inaugura dos nuevas salas de rehabilitación virtual en el país

Teletón inauguró dos nuevas y tecnológicas salas en Coquimbo (Región de Coquimbo) y Concepción (Región del Biobío), donde niños, niñas y adolescentes podrán acceder a rehabilitación utilizando la realidad virtual.

Dichas salas cuentan con un diseño futurista y allí, tanto pacientes como especialistas y acompañantes pueden estar inmersos en una estación espacial gracias a lentes de VR y un software especializado que permite más de 200 ejercicios y juegos de rehabilitación, diferencies por edad y dificultad, que también pueden ser ajustados a las necesidades de cada paciente.

El lugar fue implementado por la compañía de telecomunicaciones Claro, quienes ya había aportado una sala de mismas características en 2022 en la Región Metropolitana. Héctor Gómez, gerente de marketing de la empresa señaló que "esta sala que llega a Coquimbo y Concepción permitirá que tecnología de punta impacte a otras regiones del país, fomentando la descentralización".

Bajo lo mismo, apuntó que "creemos en las alternativas que entregan las nuevas tecnologías y en generar ambientes entretenidos y dinámicos, que puedan incentivar a los pacientes a obtener mejores respuestas en el proceso de rehabilitación".

Por su parte, el coordinador nacional de innovación de Teletón, Rodrigo Cubillos, señaló que están muy satisfechos con contar con esta tecnología y describió que es una apuesta para estar a la vanguardia en alternativas terapéuticas para sus pacientes.

Al respecto de las salas, indicó que "el valor de incorporarlas no solo tiene que ver con lograr mejores resultados físicos, sino que va más allá; se traduce en mayor motivación y, por consecuencia, en pacientes más involucrados con el proceso, que no faltan a sus terapias, que no se distraen e incluso que se cansan menos, lo que permitiría tener resultados mucho más favorables en menor tiempo según la evidencia científica".

La cruzada solidaria se realizará este viernes 10 y sábado 11 de noviembre, con diferentes actividades y la transmisión de 27 horas que culminará en la Quinta Vergara en Viña del Mar (Región de Valparaíso), dejando de lado el habitual Estadio Nacional.