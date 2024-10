Minsal apunta a error administrativo en proceso de trasplantes auditado: "No hemos dejado de operar"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, negó en Cooperativa que existan irregularidades en el caso de los 84 pacientes candidatos a un trasplante que no recibieron la donación de órganos, detectado por una auditoría de la Contraloría General de la República, y apuntó a un fallo administrativo que, sin embargo, no afectó el proceso.

"La interpretación que se ha hecho del informe no es como se ha interpretado. No hemos dejado de operar", afirmó la autoridad sanitaria en Lo Que Queda del Día, llamando a la confianza de los usuarios puesto que "el sistema está rigurosamente establecido".

Salgado explicó que "el proceso que implica un trasplante es bastante complejo, incluye la lista de espera que maneja el Instituto de Salud Pública (ISP), que es reservada y cumple protocolos estrictos de orden para asignar cuando hay un órgano a donar, y ese proceso se siguió estrictamente de acuerdo con lo que está establecido".

En ese sentido, detalló que "cuando se detecta un potencial donante, existe un tiempo muy corto para extraer los órganos y para ubicar al donante, más o menos cuatro horas dependiendo el tipo de órgano", y luego, "cuando ese informe llega al ISP, con la Coordinación Nacional de Trasplantes ofrecen la posibilidad de que ese órgano sea utilizado en los distintos centros, según el listado".

Para ello, "se contacta al hospital del paciente que está en primer lugar, se le presenta el caso a los equipos clínicos, y estos, analizando al donante y el estado del paciente, acepta o no acepta esa donación", o bien, "si no encontramos a la persona, pasamos a la siguiente y así sucesivamente".

La decisión del equipo clínico, primero, se comunica "en forma verbal", y posteriormente se debe remitir un informe por escrito al ISP con las razones por las cuales no se pudo trasplantar el órgano al paciente respectivo.

Así las cosas, Salgado precisó en este caso "se tuvo contactar a 195 personas, de las cuales 13 personas fueron favorecidas con trasplante". En tanto, "el hallazgo de Contraloría es que en 84 casos no fue enviado el informe por escrito al ISP: ese es el problema; no es que no se haya operado a 84 personas estando en condiciones, porque (realmente) no estaban en condiciones de ser operadas", en un contexto, además, "de una premura de tiempo donde debemos actuar rápidamente".

"Hay registros clínicos, (pero) lo que falló es la formalidad de enviar un formulario pre-hecho para eso, que normalmente se envía al día siguiente", una falla que "estamos corrigiendo", enfatizó.

"No hay un caos en el manejo de la lista de espera, no hay pacientes que no hayan sido intervenidos. Acá hay un error de administración", sentenció el subsecretario.