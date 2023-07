Tras aceptar este miércoles su renuncia voluntaria como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, Gabriel Boric defendió públicamente a Patricio Fernández, acusado durante la última semana por organizaciones de derechos humanos y militantes del PC y del PS de haber "justificado" el derrocamiento de Salvador Allende. "Yo creo que no debemos entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan en la misma dirección: no tengo ninguna duda -porque lo conozco- de que Patricio Fernández es una persona tremendamente respetuosa de los derechos humanos y que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado, pero él entiende que si su figura en este momento se constituye en un obstáculo (...), decide dar un paso al costado". Tras insistir en las "credenciales democráticas" del exdirector de The Clinic y exconvencional constituyente, invitó, a propósito de esta controversia, a alcanzar dos consensos transversales a medio siglo del derrocamiento de Salvador Allende: "Uno, que un golpe de Estado es absolutamente injustificable; y dos, que ninguna diferencia que tengamos puede justificar ni validar el violar los derechos humanos de quien piensa distinto".

