En El Primer Café, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, desmarcó a la tienda de las declaraciones de su exprecandidato presidencial, Daniel Jadue, quien fustigó a "algunos socialistas que hoy son cómplices del golpe de Estado". El exdiputado dijo no compartir "el método de instalar genéricamente responsabilidades y contradicciones, porque no contribuye a la preocupación que él tiene, en este caso, al referirse a los compañeros socialistas". Aunque no ha abordado el tema específico con el alcalde de Recoleta -con quien tiene "mucha cercanía", acotó-, el líder PC insistió en que, "más allá de la motivación que pueda tener, no se logra nada si no se es riguroso" en las declaraciones.

