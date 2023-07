El exministro y extimonel RN Cristián Monckeberg aseguró en El Primer Café que "el golpe de Estado no es justificable bajo ningún aspecto", pero que la invitación del Presidente Gabriel Boric para condenarlo transversalmente no fue realizada de la mejor manera. "No conversó con nadie", lamentó, añadiendo que se debería "haber preparado la puesta en escena" y haber conversado previamente, no realizar un anuncio desde España en una entrevista radial. Para peor, lo sucedió un "ají para muchos": la entrega de un reconocimiento al exjuez Baltasar Garzón, apuntó.

