El arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomalí, presidió la misa fúnebre en honor al expresidente Sebastián Piñera en la Catedral Metropolitana, quien destacó que el valor de la justicia social "era parte de su estructura mental y de la personalidad que fue cuajando en su

vida", así como también valoró las muestras de cariño de la ciudadanía: "Chile reconoció en las calles su grandeza, no tanto por lo que dijo sino que por lo que hizo. El pueblo no se equivoca con sus líderes". Finalmente, indicó que el exmandatario "sirvió a Chile con fuerza, ahínco y convicción. Como todo ser humano se pudo haber equivocado, pero lo que no se pone en duda es su buena fe y recta intención".

