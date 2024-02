"Conocí a Sebastián Piñera en diferentes momentos de nuestras vidas y del país. Quiero destacar en él a un ente locutor capaz de dialogar, de escuchar críticas, de argumentar (...). Pero quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al Presidente Piñera: las diferencias no le incomodaban, (sino que) su corazón liberal las alimentaba", dijo este viernes la que fue dos veces gobernante del país, Michelle Bachelet, durante el funeral de Estado del fallecido ex mandatario Sebastián Piñera, en el Salón de Honor del Congreso en Santiago. "El Presidente Piñera se abrió a conocer otras visiones. Me llamaba para preguntarme opinión: que quería hacer tal cosa y ver qué opinaba (yo) de eso", agregó, sosteniendo además que el empresario "reivindicó una mirada cristiana, de centro, y luego decidió robustecer la alternativa de una derecha libertad para Chile".

