- Com profundo pesar o passamento de @sebastianpinera , ex Presidente do Chile.



- Fomos aliados no progresso de nossos países e bem-estar de nossos povos. Uma lacuna irreparável para nossos irmãos chilenos.



- Que Deus conforte seus parentes e amigos, bem como a todos aqueles…