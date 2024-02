Jadue no reconoce a Piñera como demócrata y dice que Boric contribuyó a su "blanqueo excesivo"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se sumó a las voces que, desde el Partido Comunista, criticaron las palabras de reconocimiento y autocrítica que formuló el Presidente Gabriel Boric en el contexto del funeral de Estado de su antecesor, Sebastián Piñera.

"Respeto el duelo de la familia y lamento -como lo lamenté desde el primer día- un fallecimiento trágico que nadie esperaba, pero no participo ni estoy de acuerdo con las palabras del Presidente (Boric), que me parecieron absolutamente un exceso; un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha con un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del expresidente", dijo Jadue en una entrevista concedida a The Clinic.

"Tenemos un patrón de comportamiento de la derecha que es histórico, y yo entiendo por qué ellos se sienten íntimamente representados por alguien que violó las normas en Exalmar, en Dominga (...). Tienen todo el derecho a sentirse representados por alguien que violó los derechos humanos en el estallido social; alguien que fue a tratar de derrocar a un gobierno extranjero, tratando de invadir (Venezuela) con ayuda que no había sido aceptada ni canalizada por la forma habitual. Entonces para mí, disculpe que lo diga, con mucho respeto por el dolor de sus familiares, Piñera no es un demócrata y menos alguien que pensara en Chile", señaló el jefe comunal.

"A mí el sentir de la familia, respetar el dolor (de los deudos), no me impide recordar con mucha franqueza el rol del Presidente Piñera en la historia de Chile. No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro... No, él miró por él y por sus negocios", enfatizó.

"Se lo puede preguntar a los ahorrantes del Banco de Talca -recordemos que estuvo prófugo-; a los que vivieron el episodio de las empresas zombies, o a los que vivieron el episodio Chispas, cuando era senador. O con el viaje a China con los hijos para que pudieran hacer negocios, las acciones de LAN, lo que pasó con Exalmar y Dominga", reiteró Jadue, que también -marcando distancia con el discurso público mayoritario- reafirmó sus críticas al manejo de la crisis del Covid-19 durante la pasada administración.

"Soy uno de los que puso una querella contra el Presidente (Piñera) por el pésimo manejo de la pandemia y por la abierta discriminación que tuvo con nuestra comuna, que terminó, más allá de lo que diga la justicia, en la muerte de personas en sus casas que debían ser atendidas", sostuvo.

Consultado por la participación de Camila Vallejo en la guardia de honor para Piñera, contestó: "La ministra Vallejo es funcionaria de Gobierno, representa al Presidente de la República y, por lo tanto, actúa en absoluta consistencia con lo que el Presidente de la República hace, dice y plantea. Ella, en ese momento en particular, no representa al PC. Ellos (los ministros) son funcionarios de Gobierno, no funcionarios del PC. No soy quién para juzgar lo que hacen los ministros en ejercicio de sus cargos".

Interrogado sobre su relación con el Mandatario, Jadue reveló: "No he tenido ningún contacto con el Presidente Gabriel Boric después de la primaria (del 18 de julio de 2021)".

"A DISPOSICIÓN DE LO QUE PIDA LA CIUDADANÍA", PERO NO A PRIMARIAS

Daniel Jadue está impedido de aspirar a un nuevo periodo como alcalde de Recoleta, y el Partido Comunista ya definió a su carta para sucederlo: el concejal Fares Jadue, "también militante, pero (que) no tiene un vínculo familiar" con él, "pese al parecido físico", apunta The Clinic.

Sobre su futuro político, declaró: "Estoy a disposición de lo que me pida la ciudadanía. El partido sabrá ratificar lo que la ciudadanía haga sentir, porque los liderazgos los escogen los pueblos, no los partidos".

Al mismo tiempo, reveló que "quizás no estaría dispuesto a pasar por otra primaria", porque el actual sistema "permite que un sector se meta a la primaria del otro sector a definir con quién quiere competir".

"Esto lo dijo Mario Desbordes y otros líderes de la derecha: que mucha gente decidió ir a votar a nuestra primaria (de 2021) para evitar que un candidato comunista llegara a la papeleta. Entonces, cuando las primarias no cumplen su objetivo, no tienen mucho sentido", explicó.

Finalmente, el jefe comunal marcó un punto de discrepancia con la gestión que está haciendo su correligionaria Irací Hassler respecto al comercio ambulante en la comuna de Santiago.

"Tenemos diferencias en el trato de la gente en vía pública. (A los vendedores callejeros) nosotros hemos tratado de ordenarlos, formalizarlos, pero no los andamos persiguiendo, como en Providencia, pensando que podrán moverse a la Luna u otro planeta. En Santiago hay un despeje también, y son políticas que no son compartidas por nosotros".