Las declaraciones de los testigos de la muerte de Sebastián Piñera

El dos veces Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique falleció el pasado 6 de febrero en el Lago Ranco, Región de Los Ríos, a raíz de un accidente aéreo que se registró en la zona, al capotar un helicóptero en las aguas en el sector de Ilihue.

A más de un mes de su muerte, se revelaron este domingo los relatos de los testigos del accidente, que dejó a tres personas como sobrevivientes: Magdalena Piñera, hermana del expresidente, Ignacio Guerrero y su hijo Bautista.

Según informó La Tercera, una de las declaraciones es la que entregó a Carabineros José Cox, dueño de la casa donde despegó el avión de Piñera antes de la tragedia, minutos después del hecho.

En su relato, explicó que una vez despegó el helicóptero notó un cambio de trayectoria en el aire y que la máquina "inició un ascenso relevante, llegando a un punto en que cambió su línea de vuelo y descendió hacia el lago en un ángulo aproximado de 30 grados".

Tras eso, "impactó con el agua a unos 250 metros de la orilla", justo al frente de su casa.

Al percatarse del hecho, señala que corrió junto a su hijo (José Cox Alcaíno) a la orilla del lago, donde en su lancha particular se trasladaron hasta el lugar del accidente y lograron "extraer desde el interior del lago a tres ocupantes, dos hombres y una mujer, quienes se veían sin lesiones visibles", pero no al exmandatario que "no había logrado salir desde el helicóptero".

LOS SOBREVIVIENTES

Los tres sobrevivientes del accidente, por su parte, entregaron la misma declaración a Carabineros y sólo cambiaron el orden en que salió cada uno del helicóptero, una vez que éste comenzó a hundirse en el agua.

Luego de su visita a la casa de José Cox, advirtieron que los problemas empezaron de manera casi inmediata tras el despegue: "al cabo de unos dos minutos en el aire, debido a la poca visibilidad que generaba la lluvia, nos elevamos unos 15 metros aproximadamente, buscando visibilidad y orientación con la orilla", señalaron, según consignó el medio antes citado.

"De forma repentina, y al realizar el descenso, topamos con el agua del lago Ranco y por efectos de las aspas del helicóptero perdimos la estabilidad. Nos comenzamos a hundir en el agua", puntualizaron.

Asimismo, añadieron que "cada uno de nosotros se soltó el cinturón de seguridad. Pudimos abrir una puerta lateral izquierda y, en acción de sobrevivencia, logramos salir desde el interior del helicóptero".

Una vez a flote -explicaron a la policía uniformada- "fuimos auxiliados por dos lanchas de vecinos de la familia Cox, que llegaron en ayuda al lugar del siniestro".

EL BUZO QUE RESCATÓ EL CUERPO DEL EXPRESIDENTE

Finalmente, La Tercera reveló la declaración que entregó Ricardo González, bombero y buzo que rescató el cuerpo del expresidente Piñera, quien detalló cómo se enteró del caso y los trabajos realizados en el lugar.

Tras preparar la zona, explicó que realizaron "un sondeo con la embarcación de la Armada -la lancha institucional PM-2521-, logrando "identificar el punto" donde se había hundido el helicóptero.

"Arrojamos un peso muerto al agua con una cuerda, para posteriormente realizar un descenso de aproximadamente 28 metros de profundidad", declaró el buzo, quien afirmó también que tras descender al fonde del lago observó el helicóptero y "a un costado de éste, a una distancia aproximada de 50 centímetros, se encontraba un cuerpo en posición de cúbito abdominal (boca abajo), que correspondía al expresidente Sebastián Piñera".

González explicó que "lo pude reconocer y lo tomé de uno de sus tobillos, con el fin de llevarlo a la superficie", donde "fui ayudado por mi colega Álvaro Riquelme Quijada, para subir el cuerpo a la embarcación de la Armada".