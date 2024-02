16:58 - | Ministra del Interior, Carolina Tohá: En el helicóptero había cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla y están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera"

Un dolor gigante la muerte del Ex Pdte Piñera. Se va un líder que quería y creía en Chile. La historia le será justa por su servicio a la República y la Democracia. Agradecido eternamente por la confianza que depositó en mi.

Triste noticia para el país. La muerte del ex Presidente Piñera golpea a un país ya abatido por la tragedia de los incendios. Condolencias a la familia Piñera-Morel. Ninguna diferencia política puede no dejarnos expresar nuestro pesar por su deceso. pic.twitter.com/OiyKoGbC9K

16:38 - | Gerardo Varela, exministro de Educación de Sebastián Piñera y vecino de Lago Ranco: No se sabe bien si (el expresidente) tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero