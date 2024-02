Durante la misa fúnebre en honor del fallecido expresidente Sebastián Piñera (1949-2024), los nietos del dos veces Jefe de Estado expresaron algunas palabras de despedida.

En la instancia, el nieto mayor del exmandatario sostuvo que "estoy con una insaciable tristeza y dolor de la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y mi más grande ídolo (…), nunca vamos a olvidar el espíritu aventurero que nos contagiaste a todos".

En la misma línea, una de las nietas del expresidente expresó que "hoy nosotros perdemos un ser inigualable, pero no me cabe duda de que el cielo ganó un ángel que, con toda seguridad, me atrevo a decir que será el mejor".

