Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Alcaldes oficialistas piden al Gobierno medidas concretas contra la inseguridad

Publicado:
| Periodista Radio: Gloria Gutiérrez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Mediante una carta, Mauro Tamayo (Cerro Navia), Paulina Bobadilla (Quilicura) y Joel Olmos (La Cisterna) solicitan copamientos policiales y más inteligencia al Presidente Boric.

También esperan que el Mandatario instruya al subsecretario Rafael Collado ejecutar una "intervención decidida del Estado en barrios prioritarios".

Alcaldes oficialistas piden al Gobierno medidas concretas contra la inseguridad
 ATON

"Independiente del tiempo que le quede al Gobierno, no puede eludir la seguridad que nuestros vecinos merecen", emplazó el alcalde Mauro Tamayo.

A través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, un grupo de alcaldes oficialistas de la capital solicitó al Gobierno aplicar medidas concretas para enfrentar la crisis de inseguridad que, aseguran, ha azotado a sus comunas en las últimas semanas.

Mauro Tamayo (Cerro Navia), Paulina Bobadilla (Quilicura) y Joel Olmos (La Cisterna) acudieron a la oficina de partes de La Moneda este lunes para entregar la misiva, que plantea prácticas como copamiento policial permanente, equidad en la distribución de Carabineros, efectiva coordinación de inteligencia para desarticular grupos armados, entre otras.

"Lo que pedimos al Presidente de la República es que logre ejercer todas las acciones que impidan que esta situación se perpetúe en el tiempo, y que instruya acciones concretas al subsecretario de Seguridad Pública (Rafael Collado): copamiento, inteligencia y por cierto, una intervención decidida del Estado en aquellos barrios que son prioritarios, y que requieren una presencia mayor que la que ha tenido en toda su vida", detalló el jefe comunal de Cerro Navia.

Concluida la diligencia en el Palacio de Gobierno, el alcalde apuntó: "Seguimos esperando con atención y con el teléfono cargado a cualquier tipo de mensaje que permita modificar la realidad".

"Estos no son puntos políticos; no buscamos ningún tipo de ventaja hacia ningún candidato ni nada sino que (creemos que), independiente de la cantidad de días, semanas y horas que le quede al Gobierno, no puede eludir la seguridad que nuestros vecinos merecen", emplazó la autoridad.

El viernes pasado, Tamayo además recurrió a la Contraloría para conocer los alcances de la ley que creó la Subsecretaría de Seguridad Pública, y los deberes en el resguardo de las comunidades que le corresponden a esa repartición.

Por otro lado, en horas de la tarde, miembros de la Asociación de Municipios Rurales se reunieron con el subsecretario Collado, a quien hicieron entrega de un estudio sobre la situación de seguridad en esos territorios.

