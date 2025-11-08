Síguenos:
Alcaldesa de Quilicura y la crisis de seguridad: Necesitamos que el Congreso y los tribunales hagan su trabajo

Publicado: | Fuente: ATON (referencial)
La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (independiente cercana al Frente Amplio), emplazó en Cooperativa a que las instituciones, en especial el Congreso y los tribunales de Justicia, "hagan su trabajo" en lo que les concierne para mantener la seguridad en el país: por ejemplo, "endureciendo las penas".

"No es posible que (ocurra) uno y otro portonazo o turbazo, (a los delincuentes) los detengan y, ¿cuál es la pena asignada? Receptación, cuando (en realidad los criminales) van más allá e intimidan con armas de fuego y ponen en riesgo la vida de miles y miles de compatriotas a lo largo de Chile", dijo la jefa comunal.

"Aquí el Estado de Chile se tiene que poner de acuerdo: independientemente de los colores políticos, a los parlamentarios les hemos hecho el llamado a que conversen. Si tanto hablan de la seguridad, vamos sacando leyes que refuercen el tema de seguridad", exhortó Bobadilla.

Espera que, por ejemplo, "la ley (de Seguridad Municipal), que duerme ahí en el Senado, salga, pues entregará más recursos a los municipios, que hoy son limitados... No es posible que estemos dando una batalla solos", criticó.

Bobadilla también afirmó que "hace muchos años" viene pidiendo que las instituciones que "intervengan los puntos" más conflictivos de su comuna, donde operan bandas criminales, ya que "no basta solo con tener una central de emergencia con alta tecnología. Se necesita que todas hagan su trabajo", enfatizó.

