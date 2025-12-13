El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), valoró la aprobación y despacho -por parte del Congreso- de la nueva Ley de Seguridad Municipal y la calificó como un "verdadero cambio radical para el municipalismo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal subrayó que la aprobación de la normativa "fue un acuerdo transversal, (en el que) se trabajó bastante y se reconoce lo que está haciendo cada uno de los municipios del país, donde antes estábamos trabajando, pero sin ninguna apoyo legal. Entonces, tener esta ley nos fortalece mucho el trabajo".

Alessandri también enfatizó que esta nueva ley "nos permite unirnos entre municipalidades y (realizar) un cambio contractual para los funcionarios municipales, inspectores o personas que trabajan en las direcciones de Seguridad Pública. Eso es un verdadero cambio radical en el municipalismo para las personas que trabajan en la Dirección de Seguridad Pública, que nos permite proteger a quienes nos están protegiendo".

