Crisis de seguridad: FA pidió a la oposición "más propuestas" y menos solicitudes de renuncia

En El Primer Café de Cooperativa, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, respondió este miércoles a las críticas de la oposición y los pedidos de renuncia en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y otras autoridades del Gobierno en medio de la crisis de seguridad.

"Yo creo que en un tema tan complejo como este es necesario poder hacer memoria. Cuando llegamos en el 2022 había una crisis de seguridad ya desatada, que a veces a la oposición se le olvida, donde había un aumento sostenido en los homicidios en la vía pública y también con armas de fuego, lo que habla también de un aumento de la violencia en general en un país. Es una forma de reconocer eso. Y por eso el Gobierno ha tenido una política que ha sido seria, responsable y sostenida en el tiempo", dijo la otrora delegada presidencial en la Región Metropolitana.

Afirmó que es "obvio que necesitamos ir adecuando piezas, pero creo que lo que ha pasado acá es que ha faltado una visión de Estado para dar esta discusión y creo que la oposición ha tenido una cultura permanente de pedir salidas de autoridades, pero pocas propuestas que vayan en la línea de cuáles son las cosas que se pueden mejorar en carácter de Estado y no de trinchera".

"Creo que hay otras materias en las que podemos tener diferencias marcadas, pero cuando tenemos un crimen cada vez más organizado requerimos también un Estado más organizado y creo que en eso ha faltado no simplemente hacer una elucubración grandilocuente, sino poner ciertos datos sobre la mesa. Nosotros teníamos un aumento sostenido de los homicidios y el año pasado se logró cortar esa tendencia, puede que este año no logremos eso, pero creo que hay que ir revisando en torno a datos, pero también en torno a propuestas y menos salidas de autoridades, que ha sido lo que hemos visto como tónica en los últimos meses", sostuvo Martínez.

Pardo: "Es un error mantener a Tohá"

"A mí, en lo personal, no me seducen las pedidas de renuncia desde la oposición, porque al final no se avanza en ningún sentido", sostuvo en El Primer Café el exdiputado Luis Pardo, militante de Renovación Nacional (RN) y director ejecutivo del Instituto Libertad.

No obstante, opinó que "es un error del Presidente mantener a la ministra Tohá en un cargo que es el cargo más importante en el problema más importante que tiene el país cuando está en el medio de un torbellino que originó él mismo y en conjunto con la ministra".

"El problema más serio del país, la seguridad, está en manos de una persona que está siendo muy cuestionada y objetada hoy día, con justa razón, por el mal manejo que ha tenido el Gobierno de la crisis del subsecretario Monsalve y con resultados, además, malos en materia de seguridad", fustigó.

En respuesta al emplazamiento de la timonel del FA a la oposición, Pardo retrucó que "parte de la falta de credibilidad del Gobierno tiene que ver justamente con el relato que instala el Gobierno y que reproduce de Constanza Martínez: que ellos recibieron una crisis de seguridad. Por favor, ellos fueron responsables en gran medida de la crisis de seguridad que estamos viviendo y la principal prueba de ello es que todas las leyes que votaron en contra, empezando por el Presidente Boric, entonces, diputado, hoy día este Gobierno las pone en tabla y se han aprobado con el voto de la oposición".

"Hoy día están en una posición distinta, bienvenida sea, pero ellos son responsables de lo que estamos viviendo", remarcó Pardo, que calificó como "poco creíble cuando alguien que ha sido responsable, en vez de ser humilde y decir 'mire, yo ahora voy a tratar de hacer las cosas bien y tengo esta otra posición', insiste en echarle la culpa al empedrado y al Gobierno anterior".

"En materia migratoria, se llenan la boca diciendo que la migración la convocó el Presidente Piñera, en circunstancias de que la mayor cantidad de inmigrantes ilegales se ha registrado durante este Gobierno. Pasamos de 1.800 inmigrantes ilegales mensuales en promedio a 3.600 y fueron ellos, el Presidente Boric, el que fue al Tribunal Constitucional a tratar de eliminar las normas que permitían contener la migración ilegal", señaló el RN.

"Otra cosa que no es cierto es que la oposición no ha aportado ideas. Qué mejor muestra que los proyectos de ley que presentó el Gobierno anterior, más mociones parlamentarias de centroderecha, que el 90% de la agenda de seguridad de este Gobierno. Están usando las ideas nuestras y en buena hora. Lo que no está dando resultado es la gestión de la seguridad", sentenció.