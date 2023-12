Delgado pide un "acuerdo nacional" y cree necesario un estado de excepción en la RM

El exministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Delgado (UDI) reforzó la necesidad de decretar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana ante la crisis de criminalidad, y llamó a la clase política a buscar un "acuerdo nacional" para generar políticas de Estado en la materia.

Uno de los últimos hechos que han conmocionados al país fue el crimen anoche de un niño de 5 años, tras ser baleado por sujetos que dispararon contra su casa en la comuna de Padre Hurtado, en el sector surponiente de la región capitalina.

"Yo lo dije hace un año y medio y no puedo desdecirme, que era necesario un estado de excepción en la Región Metropolitana", dijo Delgado en entrevista con El Diario de Cooperativa, recordando sus declaraciones de junio del 2022, cuando llamó a la centroizquierda gobernante a "dejar los complejos atrás".

El también otrora alcalde de Estación Central, que lideró Interior entre noviembre de 2020 hasta el término de Piñera II en de marzo del 2022, constató que "hay mucho prejuicio sobre los estados de excepción": durante la anterior Administración se aplicó el de emergencia aproximadamente durante una semana en casi todo el país ante el estallido social de 2019 y en la Macrozona Sur en los últimos meses del Gobierno frente a la violencia rural; y el de catástrofe por la pandemia de Covid.

"Pero una cosa es el estado de excepción y otra el decreto que da la bajada del estado de excepción", en el que se pueden determinar los lugares y las medidas particulares que se implementarán, precisó.

Delgado aclaró que "en un estado de excepción las Fuerzas Armadas no reemplazan la acción policial, sino que colaboran con la policía". Y aunque dijo comprender que a las FF. AA. "no les gusta esta idea", pues no están preparadas para ello, apuntó que "deben entender que los tiempos distintos: si bien su formación es para defender a Chile ante un ataque de enemigo extranjero, hoy el gran enemigo que tienen los chilenos es el crimen organizado".

El estado de excepción para la Región Metropolitana ha sido solicitado en los últimos meses por parlamentarios y el gobernador Claudio Orrego (ex-DC). La Moneda descartó decretarlo a mediados de noviembre pues, al menos hasta ese momento, la evaluación señalaba que "no era necesario".

Orrego, que calificó el mes pasado como un "noviembre rojo" afectado por una "pandemia de homicidios", ha planteado que se aplique la ley de infraestructura para permitir el despiegue militar en puntos críticos.

"Hay que tener cuidado con aquello, porque no todo es infraestructura crítica", puntualizó Delgado al respecto.

"MEA CULPA COMO ESTADO"

Sobre las críticas del Gobierno de Gabriel Boric a la anterior Administración de Piñera por las condiciones del equipamiento policial así como de otras instituciones -como Aduanas-, Delgado respondió apuntando que durante ese período los equipos de Carabineros sufrieron daños en el estallido social y también hubo que destinar recursos para hacer frente a la crisis del Covid y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

En ese marco, subrayó que "la seguridad pública debe ser una política de Estado, que debe correr por un carril muy distinto del Gobierno de turno; pero históricamente no ha sido así".

Debido al nivel al que ha llegado la crisis de delincuencia, con el ingreso del crimen organizado, opinó que "el mea culpa debe ser como Estado, como sociedad, como clase política", y sostuvo que "la calculadora chica en estos casos hay que dejarla de lado y hay que buscar acuerdos nacionales para generar políticas públicas robustas en materia de seguridad".

AVANZAR EN CREACIÓN DE POLICÍAS COMUNALES

El exministro también defendió a los alcaldes UDI José Manuel Palacios, de La Reina, y Rodolfo Carter, de La Florida, que declararon a sus comunas en "emergencia" ante la delincuencia, promoviendo, respectivamente, un programa de Vigilantes Civiles Municipales y "batallones de acción ciudadana" integrados por efectivos policiales, militares y gendarmes jubilados; iniciativas que han sido reprochadas por la actual titular de Interior, Carolina Tohá (PPD).

"No es casualidad que el primer alcalde que declaró emergencia comunal fue el de La Reina, él es director de la Amuch (Asociación de Municipios de Chile)", aseguró Delgado.

Explicó que cuando ejerció el cargo en Interior "teníamos un consejo de seguridad e involucrábamos a las tres asociaciones más grandes de alcaldes, la AChM, la Amuch y la Amur", pero "lamentablemente este Gobierno dejó afuera a la Amuch".

"Y cuando se deja afuera una asociación, uno corre el riesgo de que sus alcaldes, que son presionados por sus comunidades, tomen acciones en una línea distinta a la coordinación que quisiera un Gobierno. El Gobierno se equivocó al marginarla, porque al marginar a ese grupo de alcaldes, ellos toman decisiones distintas", continuó.

Asimismo, consideró que "si bien el nombre (de las iniciativas de seguridad) es rimbombante, las acciones que están tomando los alcaldes no son muy distintas a las que se toman habitualmente; lo que pasa es que están haciendo un reforzamiento".

Igualmente hizo hincapié en que "la ciudadanía presiona altamente a sus alcaldes por soluciones, y los municipios tienen muy poca autonomía en materia de seguridad: los municipios chilenos son uno de los menos autónomos del mundo en seguridad".

Por ello, remarcó que "la coordinación es clave", ya que "el problema de la delincuencia es complejo y requiere soluciones complejas; no es una lista de supermercado, sino lo hubiésemos solucionado hace mucho tiempo".

Con todo, "en lo personal creo que debiésemos avanzar en una discusión un poquito mayor, que tiene que ver con generar en el futuro planes pilotos de policías comunales -no armados inicialmente- para delitos menores (...) porque Carabineros está absolutamente sobrepasado para las demandas de las comunas", propuso.