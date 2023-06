Director PDI: Chile es el único país de América Latina que ha detenido a miembros del Tren de Aragua

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, cifró en al menos 54 los supuestos miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, nacida en Venezuela, que han sido detenidos por las autoridades chilenas.

En una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, la autoridad policial comentó los más de 900 homicidios registrados en el primer trimestre del año, señalando que "en nuestros registros hay 441 homicidios que hemos investigado (desde la PDI), versus los 466 que hubo en el período anterior, por lo tanto habla de una baja".

No obstante, el director reconoció que hay una nueva modalidad de delito en el país, "mucho más violenta, con más armas".

En cuanto la presencia de bandas criminales, Muñoz declaró que existen más de 54 detenidos pertenecientes al cartel venezolano del Tren de Aragua y "171 es el total de personas que han sido puestas a disposición de los tribunales" relacionadas a tal organización.

Destacó también que uno de los líderes del Tren de Aragua "hoy día está detenido en Chile, se escapó de una cárcel de Perú para formar un grupo acá".

Y precisó que hay 17 investigaciones en curso que se relacionan con integrantes de la organización.

Igualmente, relevó que "estos son integrantes de una estructura mucho más grande y han estado en diferentes países de Latinoamérica y también tenemos que poner en valor que Chile es el único país que ha tenido detenciones de este grupo (el Tren de Aragua)".

NO HAY "MARAS" EN CHILE

A renglón seguido, el director de la PDI reiteró que no tienen antecedentes de que las pandillas criminales de El Salvador, conocidas como "maras", hayan llegado a Chile.

"No tenemos ninguna diligencia o investigación en curso respecto a maras y el jefe de la policía de El Salvador me dice que no hay maras en Chile; descarta también una declaración que habría hecho el vicepresidente del país en algún momento", indicó Muñoz, en referencia a los dichos de Félix Ulloa, el 31 de enero pasado, sobre una posible instalación de la organización en nuestro país.

Fue el propio Ulloa quien reculó horas después de sus declaraciones y aclaró que, al menos en su gobierno, "no tenemos ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho afirmar" la presencia de las "maras" en Chile.