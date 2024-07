Emilia Schneider: "No creo que el estado de sitio sea efectivo y eficaz"

La diputada frenteamplista Emilia Schneider señaló en El Primer Café que no cree que el estado de sitio -que se ha planteado desde distintos sectores políticos, y este mismo miércoles por el senador socialista José Miguel Insulza- "sea una medida efectiva y eficaz" para enfrentar al crimen organizado.

En medio de la conmoción por los 15 asesinatos que dejó el fin de semana largo, Schneider recordó que, "por primera vez en nuestro país, el Gobierno del Presidente (Boric) presentó una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, en 2022", y ésta contiene "una agenda clara para enfrentar estos problemas".

"Nosotros, desde el Frente Amplio, no creemos que esto se vaya a resolver con un estado de sitio, sacando a los militares a la calle, precisamente porque ya hay una hoja de ruta que nos va a permitir avanzar. El crimen organizado se combate con inteligencia, no con medidas populistas, por eso no creo que el estado de sitio sea una medida efectiva y eficaz", enfatizó.

La legisladora añadió que "muchas de las propuestas de la derecha son titulares que no abordan el problema de fondo", y se declaró partidaria de "seguir con la agenda que hemos planteado" desde el oficialismo, aunque reconoció que "es una vía lenta... Nos gustaría tener resultados más rápidos, pero quien venda una receta mágica para solucionar los problemas de delincuencia está mintiendo".

FFAA "NO TIENEN CAPACITACIÓN PARA HACERSE CARGO DEL ORDEN PÚBLICO"

Al ser consultada por el aporte de los estados de emergencia en la Macrozona Sur, la exlíder estudiantil contestó que "son situaciones muy distintas: no es comparable La Araucanía con la Región Metropolitana; de partida por el volumen de gente que vive (en cada una). Yo me quedo con lo que han dicho las propias FF.AA, que es que no tienen la formación y capacitación para hacerse cargo de los problemas de orden público".

En resumen, "a mí no me hace sentido (la medida de estado de sitio), más allá de que no hay que tener ningún tipo de sesgo, ni fetiche, ni a priori descartar ninguna herramienta que nos da el Estado de Derecho para combatir la inseguridad, no hay que descartarlo", señaló, llamando a acabar con el "show político de la seguridad, que le ha sido muy rentable a la derecha: trabajemos en serio", exigió.