Venezuela informó que "desmanteló totalmente" la organización criminal transnacional "Tren de Aragua", situación que ha puesto en alerta a la región ante la eventual huida de algunos de sus miembros a otros países. Frente a esto, Christian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería y Crimen Organizado en las Cárceles, advirtió que debido a los múltiples pasos no habilitados que hay en Chile, no se puede descartar que estos delincuentes ya se encuentren en nuestro país o vengan en camino. "Siempre va a ser necesario reforzar la frontera (...) es urgente trabajar para evitar que, si ellos tienen como destino nuestro país, se coordinen las distintas instituciones para poder apresarlos y que no expanda su negocio criminal", afirmó el experto. De hecho, Venezuela busca a Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero", máximo cabecilla del Tren de Aragua: "Por supuesto que nuestra policía está alerta, pero no tenemos ningún antecedente que permita afirmar que está en Chile", aclaró el viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, antecedente que reiteró este domingo la ministra Carolina Tohá.

