"Fast track": Gobierno ratificó acuerdo con el Congreso para apurar 31 proyectos de seguridad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ratificó este viernes por la tarde el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Congreso Nacional para agilizar la tramitación de 31 proyectos de ley en materia de seguridad.

La lista considera tanto iniciativas que actualmente están siendo tramitadas como propuestas que serán ingresadas, con el objetivo de ser priorizados en el trabajo legislativo y despachados dentro de 75 días, 150 días o antes de fin de año, considerando el estado de tramitación o complejidad de la materia tratada.

En el pacto el Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, el opositor Juan Antonio Coloma (UDI) y el oficialista Vlado Mirosevic (Partido Liberal), respectivamente, se comprometen a "impulsar esta agenda con urgencias y sesiones legislativas extraordinarias, así como a propiciar los acuerdos que sean necesarios para viabilizar los proyectos ante la prioridad que la ciudadanía nos demanda en esta materia".

"Es un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también es un acuerdo entre representantes del oficialismo y la oposición", dijo Tohá en una rueda de prensa junto con los titulares de ambas cámaras del Parlamento en la sede del Congreso en Santiago.

"Es un acuerdo que da prueba que entendemos que es necesario construir unidad para enfrentar este desafío del crimen violento, que hoy está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios. Y lo que hay aquí es un esfuerzo extraordinario: 31 proyectos propuestos por distintos sectores a los cuales nos hemos comprometidos a tramitarlos con urgencia y tiempos breves", señaló la jefa de gabinete.

"Estamos adoptando ante el país un compromiso de poner todas nuestras capacidades para buscar soluciones a los desacuerdos que puedan haber (...) para que no sean excusa para que se paralicen", agregó Tohá.

Durante una reunión a primera hora en el Palacio de La Moneda, en un comité político extraordinario, los presidentes de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, las dos coaliciones gobernantes, respaldaron el denominado "fast track" legislativo anunciado ayer por Coloma y Mirosevic.

"Esto se ha hablado con todas las fuerzas que nos respaldan, con los distintos partidos políticos y las bancadas, y nos han dado su apoyo para que demos este paso", señaló la ministra del Interior esta tarde.

Tohá aseguró que "estos debates van a darse en el Parlamento, no se van a cerrar los debates y probablemente van a aparecer diferencias, pero el acuerdo al que hemos llegado se basa no en impedir esas diferencias, sino en buscarles soluciones, en destrabarlas para que los proyectos salgan, para que no se transformen en motivo para paralizar su tramitación y en ese esfuerzo estamos apoyados y en el construir caminos para salir de esas diferencias todos vamos a tener que colaborar para hacer lo posible".

COLOMA: "ES EXIGENTE, PERO HAY QUE HACERLO; CHILE LO NECESITA"

A su turno, el senador Coloma destacó, "en el fondo, (el acuerdo) significa concentrar mucho trabajo en poco tiempo para sacar adelante temas que son indispensables para empezar un camino de recuperar la seguridad en Chile".

"Aquí lo que estamos haciendo es comprometiéndonos -y hay que hacerlo- a enfrentar este tema. Aunque de repente a uno lo puedan criticar, hay que ser rápidos y más urgentes en este tipo de legislación, por eso hemos concordado estos 31 proyectos que van a ser especialmente considerados", sostuvo el titular de la Cámara Alta.

"Esto no significa que no haya otros temas que el Congreso ve, pero aquí lo importante es que estos 31 temas van a tener un tratamiento urgente, especial y comprometido para que puedan despacharse en los períodos indicados. Es exigente, pero hay que hacerlo. Chile lo necesita", complementó.

MIROSEVIC: "EL CONGRESO VA A TENER QUE VOTAR MÁS LEYES Y MÁS RÁPIDO"

El diputado Mirosevic, por su parte, resaltó que "en ambas cámaras hay muchas iniciativas en paralelo para hacerse cargo del tema de seguridad; lo que había que hacer era ordenarlas y priorizarlas".

"Hemos llegado, entonces, a este texto de 31 proyectos que esperamos sean leyes de la República lo antes posible", indicó el presidente de la Cámara Baja.

El legislador liberal enfatizó que "por supuesto esto va a significar que tengamos que convocar a sesiones extraordinarias, donde el Congreso va a tener que votar más leyes y más rápido", pero "hay disposición absoluta de nuestra parte a que esto sea así, de que esta agenda avance lo antes posible, porque sentimos que la gente tiene todo el derecho de exigirnos a que dejemos de pelear".

Chile, uno de los países más seguros de la región, vive un aumento de la violencia, que en el último mes ha dejado tres carabineros muertos en distintos procedimientos.

Los asesinatos de los tres policías aceleraron la aprobación la semana pasada de la ley "Naín-Retamal", que da más margen de maniobra en el uso de armas de servicio y que establece que en caso de que un carabinero, PDI o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que han sido "correctamente empleadas" cuando actúen en defensa propia.

Los crímenes también empujaron al Gobierno a tomar también una serie de medidas para combatir la delincuencia, como el plan "Calle sin violencia", que consistirá en la intervención de las 30 comunas con mayor número de delitos.

De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que supone un aumento del 34,33% con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.